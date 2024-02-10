https://sputniknews.com.tr/20240210/chp-genel-baskani-ozelden-saldiriya-ugrayan-aziz-yeniaya-gecmis-olsun-telefonu-1080611492.html

CHP Genel Başkanı Özel'den saldırıya uğrayan Aziz Yeniay'a 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Özel'den saldırıya uğrayan Aziz Yeniay'a 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a, seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırı dolayısıyla "geçmiş olsun"... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T21:12+0300

2024-02-10T21:12+0300

2024-02-10T21:12+0300

politika

özgür özel

ak parti

silahlı saldırı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075501807_0:0:2835:1596_1920x0_80_0_0_01fef496b26d055aebd73db96fdd6a16.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a, seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırı dolayısıyla 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, seçim çalışmasında bulunduğu alanda silahlı saldırı meydana gelen Yeniay'ı telefonla aradı.Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da saldırıyı lanetledi.Saldırıda yaralanan vatandaşa şifa dileyen Özel, paylaşımında, "Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız." ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240210/ak-partinin-kucukcekmece-belediye-baskan-adayina-secim-calismasi-sirasinda-silahli-saldiri-1080609714.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, ak parti, silahlı saldırı