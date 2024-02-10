https://sputniknews.com.tr/20240210/chp-genel-baskani-ozelden-saldiriya-ugrayan-aziz-yeniaya-gecmis-olsun-telefonu-1080611492.html
CHP Genel Başkanı Özel'den saldırıya uğrayan Aziz Yeniay'a 'geçmiş olsun' telefonu
CHP Genel Başkanı Özel'den saldırıya uğrayan Aziz Yeniay'a 'geçmiş olsun' telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a, seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırı dolayısıyla "geçmiş olsun"... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T21:12+0300
2024-02-10T21:12+0300
2024-02-10T21:12+0300
politika
özgür özel
ak parti
silahlı saldırı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a, seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırı dolayısıyla 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, seçim çalışmasında bulunduğu alanda silahlı saldırı meydana gelen Yeniay'ı telefonla aradı.Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da saldırıyı lanetledi.Saldırıda yaralanan vatandaşa şifa dileyen Özel, paylaşımında, "Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız." ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240210/ak-partinin-kucukcekmece-belediye-baskan-adayina-secim-calismasi-sirasinda-silahli-saldiri-1080609714.html
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özgür özel, ak parti, silahlı saldırı
özgür özel, ak parti, silahlı saldırı
CHP Genel Başkanı Özel'den saldırıya uğrayan Aziz Yeniay'a 'geçmiş olsun' telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a, seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırı dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a, seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırı dolayısıyla 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, seçim çalışmasında bulunduğu alanda silahlı saldırı meydana gelen Yeniay'ı telefonla aradı.
Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da saldırıyı lanetledi.
Saldırıda yaralanan vatandaşa şifa dileyen Özel, paylaşımında, "Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız." ifadelerine yer verdi.