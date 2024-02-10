https://sputniknews.com.tr/20240210/bati-basini-abd-ukrayna-nedeniyle-gelecegin-helikopteri-programini-kapatti-1080609964.html
Batı basını: ABD, Ukrayna nedeniyle ‘geleceğin helikopteri’ programını kapattı
Batı basını: ABD, Ukrayna nedeniyle ‘geleceğin helikopteri’ programını kapattı
Defense News, ABD'nin Ukrayna'daki krizi analiz etmesinin ardından ‘geleceğin helikopteri’ programını kapatmaya karar verdiğini yazdı. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T18:40+0300
2024-02-10T18:40+0300
2024-02-10T18:40+0300
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Defense News portalında yer alan makalede, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı analiz ettikten sonra milyarlarca dolar harcadığı ‘geleceğin helikopteri’ programını kapatmaya karar verdiği belirtildi.Makalede, “ABD Ordusu, Future Attack Reconnaissance Aircraft olarak bilinen yeni bir silahlı keşif helikopteri geliştirmeye yönelik çabalarına son veriyor” ifadelerine yer verildi.Söz konusu programın geliştirilmesi için şu ana kadar en az 2 milyar dolar harcandığı ve önümüzdeki beş yıl için de 5 milyar dolar daha tahsis edilmesi gerektiği belirtildi.Makalede, ordu yetkililerinin 2018'de savaş alanında keşif helikopteri olarak kullanılması amacıyla büyük umutlarla başlatılan programın en karmaşık ve pahalı silah sistemlerinin edinilmesine yönelik yeni yaklaşımlar için bir model teşkil edeceğini umduklarını, ancak Ukrayna’daki çatışmayı analiz ettikten sonra bu fikirden vazgeçmeye karar verdikleri kaydedildi.Makalede ayrıca, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un ‘Alınan kararda Ukrayna’daki çatışmanın etkili olduğu, havadan keşiflerin kökten değiştiği’ yönündeki görüşüne yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240210/bidenin-ukraynaya-yardim-cagrisina-tepki-veren-musk-bu-kiyma-makinesini-durdurun-1080600732.html
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abd, defense news, ukrayna, ukrayna ordusu, helikopter
abd, defense news, ukrayna, ukrayna ordusu, helikopter
Batı basını: ABD, Ukrayna nedeniyle ‘geleceğin helikopteri’ programını kapattı
Defense News, ABD'nin Ukrayna'daki krizi analiz etmesinin ardından ‘geleceğin helikopteri’ programını kapatmaya karar verdiğini yazdı.
Defense News portalında yer alan makalede, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı analiz ettikten sonra milyarlarca dolar harcadığı ‘geleceğin helikopteri’ programını kapatmaya karar verdiği belirtildi.
Makalede, “ABD Ordusu, Future Attack Reconnaissance Aircraft olarak bilinen yeni bir silahlı keşif helikopteri geliştirmeye yönelik çabalarına son veriyor” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu programın geliştirilmesi için şu ana kadar en az 2 milyar dolar harcandığı ve önümüzdeki beş yıl için de 5 milyar dolar daha tahsis edilmesi gerektiği belirtildi.
Makalede, ordu yetkililerinin 2018'de savaş alanında keşif helikopteri olarak kullanılması amacıyla büyük umutlarla başlatılan programın en karmaşık ve pahalı silah sistemlerinin edinilmesine yönelik yeni yaklaşımlar için bir model teşkil edeceğini umduklarını, ancak Ukrayna’daki çatışmayı analiz ettikten sonra bu fikirden vazgeçmeye karar verdikleri kaydedildi.
Makalede ayrıca, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un ‘Alınan kararda Ukrayna’daki çatışmanın etkili olduğu, havadan keşiflerin kökten değiştiği’ yönündeki görüşüne yer verildi.