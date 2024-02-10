https://sputniknews.com.tr/20240210/artvin-hopa-arasinda-heyelan-kara-yolu-ulasima-kapandi-1080612778.html
Artvin-Hopa arasında heyelan: Kara yolu ulaşıma kapandı
Artvin-Hopa arasında heyelan: Kara yolu ulaşıma kapandı
Artvin’de meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Hopa kara yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T22:49+0300
2024-02-10T22:49+0300
2024-02-10T22:49+0300
türkiye
heyelan
hopa
artvin
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Kara yolunun 8. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşım durdu.İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.Ekipler, bölgede heyelanın devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmasına başlayamadı.Yaklaşık 2 saattir ulaşıma kapalı olan yolda jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/artvinde-sel-ve-heyelan-karayolu-ulasima-kapandi-camidekiler-mahsur-kaldi-1080483649.html
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heyelan, hopa, artvin
Artvin-Hopa arasında heyelan: Kara yolu ulaşıma kapandı
Artvin’de meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Hopa kara yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.
Kara yolunun 8. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşım durdu.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede heyelanın devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmasına başlayamadı.
Yaklaşık 2 saattir ulaşıma kapalı olan yolda jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.