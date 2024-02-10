https://sputniknews.com.tr/20240210/artvin-hopa-arasinda-heyelan-kara-yolu-ulasima-kapandi-1080612778.html

Artvin-Hopa arasında heyelan: Kara yolu ulaşıma kapandı

Artvin-Hopa arasında heyelan: Kara yolu ulaşıma kapandı

Artvin’de meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Hopa kara yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor. 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T22:49+0300

2024-02-10T22:49+0300

2024-02-10T22:49+0300

türkiye

heyelan

hopa

artvin

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Kara yolunun 8. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşım durdu.İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.Ekipler, bölgede heyelanın devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmasına başlayamadı.Yaklaşık 2 saattir ulaşıma kapalı olan yolda jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240206/artvinde-sel-ve-heyelan-karayolu-ulasima-kapandi-camidekiler-mahsur-kaldi-1080483649.html

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