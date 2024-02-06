https://sputniknews.com.tr/20240206/artvinde-sel-ve-heyelan-karayolu-ulasima-kapandi-camidekiler-mahsur-kaldi-1080483649.html

Artvin'de sel ve heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı, camidekiler mahsur kaldı

Artvin'de sel ve heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı, camidekiler mahsur kaldı

Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelan nedeniyle Artvin-Borçka ve Borçka-Hopa karayolu ulaşıma kapandı. Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T22:53+0300

2024-02-06T22:53+0300

2024-02-06T22:59+0300

artvin

türkiye

sel

heyelan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/06/1080483779_0:443:1536:1307_1920x0_80_0_0_68a2bd7209182d5d3e9187c8a27b239c.jpg

Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede bazı ev ve işyerleri ile zemin ve bodrum katlarını su bastı. Aşırı yağışlar ilçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde sele neden oldu. Derenin taşması sonucunda bazı ev ve iş yerlerinin zemin katları sularla kaplandı. Göle dönen caddelerde park halinde araçlar, sulara gömüldü. Bazı araçlar suyla birlikte sürüklendi. Küçükköy Mahallesi'nden geçen İçkale Deresi'nin debisi yükseldi.Derenin taşmasıyla Yeniyol Camisi'nin zemin katını su bastı, avlusu ve çevresi de suyla doldu.Taşkın sırasında camide bulunan cemaat, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Bazıarı kendi imanlarıyla camiden çıkarken bazıları da pencerelerden iş makinelerinin kepçesine alınarak tahliye edildi.Öte yandan Artvin-Borçka ve Borçka-Hopa karayolu, farklı noktalardaki heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.Eğitime ara verildiArtvin merkez ve 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Artvin Merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim, ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240130/silivride-dere-tasti-site-su-altinda-kaldi-1080194486.html

artvin

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

artvin, sel, heyelan