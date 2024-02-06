Artvin'de sel ve heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı, camidekiler mahsur kaldı
22:53 06.02.2024 (güncellendi: 22:59 06.02.2024)
© AA / Borçka KaymakamlığıArtvin'in Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu camide mahsur kalanlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı
© AA / Borçka Kaymakamlığı
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Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelan nedeniyle Artvin-Borçka ve Borçka-Hopa karayolu ulaşıma kapandı. Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu camide mahsur kalanlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Artvin merkez ve 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede bazı ev ve işyerleri ile zemin ve bodrum katlarını su bastı.
Aşırı yağışlar ilçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde sele neden oldu. Derenin taşması sonucunda bazı ev ve iş yerlerinin zemin katları sularla kaplandı. Göle dönen caddelerde park halinde araçlar, sulara gömüldü. Bazı araçlar suyla birlikte sürüklendi.
Küçükköy Mahallesi'nden geçen İçkale Deresi'nin debisi yükseldi.
Derenin taşmasıyla Yeniyol Camisi'nin zemin katını su bastı, avlusu ve çevresi de suyla doldu.
Taşkın sırasında camide bulunan cemaat, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bazıarı kendi imanlarıyla camiden çıkarken bazıları da pencerelerden iş makinelerinin kepçesine alınarak tahliye edildi.
© AA / Yusuf OkurArtvin-Borçka ve Borçka-Hopa karayolu farklı noktalardaki heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
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© AA / Yusuf Okur
Artvin-Borçka ve Borçka-Hopa karayolu farklı noktalardaki heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
© AA / Borçka Kaymakamlığı Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu camide mahsur kalanlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı
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© AA / Borçka Kaymakamlığı
Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu camide mahsur kalanlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı
© İHA / FATİH BÜYÜK-AW136391 Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.
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© İHA / FATİH BÜYÜK-AW136391
Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.
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© AA / Yusuf Okur
Artvin-Borçka ve Borçka-Hopa karayolu farklı noktalardaki heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
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© AA / Borçka Kaymakamlığı
Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu camide mahsur kalanlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı
3/3
© İHA / FATİH BÜYÜK-AW136391
Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.
Öte yandan Artvin-Borçka ve Borçka-Hopa karayolu, farklı noktalardaki heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Eğitime ara verildi
Artvin merkez ve 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Artvin Merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim, ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi" denildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Artvin Merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim, ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi" denildi.
30 Ocak, 15:49