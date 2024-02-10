https://sputniknews.com.tr/20240210/arjantinin-hazirlik-maci-messiye-yonelik-tepkiler-nedeniyle-iptal-edildi-1080603040.html
Arjantin'in hazırlık maçı Messi'ye yönelik tepkiler nedeniyle iptal edildi
Arjantin'in hazırlık maçı Messi'ye yönelik tepkiler nedeniyle iptal edildi
Arjantin Milli Takımı'nın Mart ayında Çin'de oynamayı planladığı hazırlık maçı, yıldız futbolcu Lionel Messi'ye ülkedeki tepkiler nedeniyle iptal edildi. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T15:28+0300
2024-02-10T15:28+0300
2024-02-10T15:28+0300
spor
arjantin
lionel messi
inter miami
çin
hong kong
vissel kobe
tokyo
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2020 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in, gelecek ay Çin'in Hangzhou kentinde Nijerya ile oynayacağı hazırlık maçının programı, Messi'nin geçen hafta Hong Kong'daki özel maçta forma giymemesi üzerine büyüyen tepkilerin ardından rafa kaldırıldı.Inter Miami ile Hong Kong'daki özel maçta forma giymeyen Messi'nin Çarşamba günü Japonya'nın başkenti Tokyo'da Vissel Kobe'ye karşı 30 dakika sahada yer alması Çinli futbolseverlerin tepkisini çekmişti.Hangzhou Spor Ofisi'nden yapılan açıklamada, 'bilinen nedenlerden' dolayı Arjantin ile Nijerya arasındaki özel maçın oynanması için uygun koşulların oluşmadığı ve karşılaşmanın iptal edildiği bildirildi.Arjantin Futbol Federasyonu yönetiminin Nijerya ile oynamak için alternatif bir kent arayışına girdiği basına yansıdı.Inter Miami ile Hong Kong bölge takımı arasındaki özel maça bilet alan futbolseverlere ödedikleri ücretin yarısının iade edileceği duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240209/messi-tezahuratlari-ronaldoyu-sinirlendirdi-hincini-sahaya-firlatilan-atkidan-cikardi-1080578254.html
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arjantin, lionel messi, inter miami, çin, hong kong, vissel kobe, tokyo
arjantin, lionel messi, inter miami, çin, hong kong, vissel kobe, tokyo
Arjantin'in hazırlık maçı Messi'ye yönelik tepkiler nedeniyle iptal edildi
Arjantin Milli Takımı'nın Mart ayında Çin'de oynamayı planladığı hazırlık maçı, yıldız futbolcu Lionel Messi'ye ülkedeki tepkiler nedeniyle iptal edildi.
2020 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in, gelecek ay Çin'in Hangzhou kentinde Nijerya ile oynayacağı hazırlık maçının programı, Messi'nin geçen hafta Hong Kong'daki özel maçta forma giymemesi üzerine büyüyen tepkilerin ardından rafa kaldırıldı.
Inter Miami ile Hong Kong'daki özel maçta forma giymeyen Messi'nin Çarşamba günü Japonya'nın başkenti Tokyo'da Vissel Kobe'ye karşı 30 dakika sahada yer alması Çinli futbolseverlerin tepkisini çekmişti.
Hangzhou Spor Ofisi'nden yapılan açıklamada, 'bilinen nedenlerden' dolayı Arjantin ile Nijerya arasındaki özel maçın oynanması için uygun koşulların oluşmadığı ve karşılaşmanın iptal edildiği bildirildi.
Arjantin Futbol Federasyonu yönetiminin Nijerya ile oynamak için alternatif bir kent arayışına girdiği basına yansıdı.
Inter Miami ile Hong Kong bölge takımı arasındaki özel maça bilet alan futbolseverlere ödedikleri ücretin yarısının iade edileceği duyurulmuştu.