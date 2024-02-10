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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240210/ak-parti-giresunda-belediye-baskan-adaylarini-tanitti-1080610682.html
AK Parti Giresun’da belediye başkan adaylarını tanıttı
AK Parti Giresun’da belediye başkan adaylarını tanıttı
AK Parti Giresun’da 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimleri için ilçe ve beldelerde gösterdiği belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T19:32+0300
2024-02-10T19:32+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
giresun
ak parti
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0a/1080610526_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_225d25e0949f0c4d17dd0c5de4e702d4.jpg
AK Parti Giresun İl Başkanlığı tarafından ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtıldığı Aday Tanıtım Toplantısı 19 Eylül Spor Salonunda düzenlendi. Toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri aday gösterilen ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplantıda yaptığı konuşmada, Milli Teknoloji Hamlesine vurgu yaparak, "Bugün Türkiye; Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada liderse, Ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, çimento üretiminde Avrupa’da birinciyse bu AK Parti iktidarı sayesindedir. 22 yılda; Organize Sanayi Bölgesi sayısını 192’den 361’e, OSB’lerde çalışan sayısını 415 binden 2,6 milyona, İhracatını 36 milyar dolardan 255,8 milyar dolara, Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyardan 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayısını 29 binden 272 bine çıkardıysa bu AK Parti iktidarı sayesindedir. Bütün bunları başarmanın yanında, tüm bu kazanımların kalıcı olmasını ve Cumhuriyetimizin ikinci asrını “Türkiye Yüzyılı” yapmayı mümkün kılacak çok önemli bir adım atıyoruz. O da Milli Teknoloji Hamlesi. Cumhurbaşkanımızın ısrarı, iddiası ve güçlü liderliğiyle savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarıları şimdi sivil alanlara taşıyoruz. Stratejik dönüşümleri doğru zamanda yakalayarak teknolojide dünyaya liderlik ediyoruz. 60 yıl öncesinin devrim otomobili hayalini devrin otomobili Togg’u üreterek gerçeğe dönüştürdük. Şimdi 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, güneş panellerinden rüzgar türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine, hızlı trenlere kadar birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. 272 bin kişilik Ar-Ge ordumuzla, milyonlarca gencimizin akın ettiği TEKNOFEST’lerden doğan, teknoparklarda büyüyen binlerce teknoloji girişimiyle, rekabet gücü yüksek sanayimizle vakit Türkiye vaktidir diyoruz” dedi.Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını kamuoyunda tanıttı.
https://sputniknews.com.tr/20240210/ak-partinin-kucukcekmece-belediye-baskan-adayina-secim-calismasi-sirasinda-silahli-saldiri-1080609714.html
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31 mart yerel seçimleri, giresun, ak parti
31 mart yerel seçimleri, giresun, ak parti

AK Parti Giresun’da belediye başkan adaylarını tanıttı

19:32 10.02.2024
© AHMET BİLGE - BARIŞ TÜYSÜZ - RIDVAN ÖZTÜRK-AW139211Ak parti giresun
Ak parti giresun - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
© AHMET BİLGE - BARIŞ TÜYSÜZ - RIDVAN ÖZTÜRK-AW139211
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AK Parti Giresun’da 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimleri için ilçe ve beldelerde gösterdiği belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı.
AK Parti Giresun İl Başkanlığı tarafından ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtıldığı Aday Tanıtım Toplantısı 19 Eylül Spor Salonunda düzenlendi. Toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri aday gösterilen ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplantıda yaptığı konuşmada, Milli Teknoloji Hamlesine vurgu yaparak, "Bugün Türkiye; Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada liderse, Ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, çimento üretiminde Avrupa’da birinciyse bu AK Parti iktidarı sayesindedir. 22 yılda; Organize Sanayi Bölgesi sayısını 192’den 361’e, OSB’lerde çalışan sayısını 415 binden 2,6 milyona, İhracatını 36 milyar dolardan 255,8 milyar dolara, Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyardan 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayısını 29 binden 272 bine çıkardıysa bu AK Parti iktidarı sayesindedir. Bütün bunları başarmanın yanında, tüm bu kazanımların kalıcı olmasını ve Cumhuriyetimizin ikinci asrını “Türkiye Yüzyılı” yapmayı mümkün kılacak çok önemli bir adım atıyoruz. O da Milli Teknoloji Hamlesi. Cumhurbaşkanımızın ısrarı, iddiası ve güçlü liderliğiyle savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarıları şimdi sivil alanlara taşıyoruz. Stratejik dönüşümleri doğru zamanda yakalayarak teknolojide dünyaya liderlik ediyoruz. 60 yıl öncesinin devrim otomobili hayalini devrin otomobili Togg’u üreterek gerçeğe dönüştürdük. Şimdi 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, güneş panellerinden rüzgar türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine, hızlı trenlere kadar birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. 272 bin kişilik Ar-Ge ordumuzla, milyonlarca gencimizin akın ettiği TEKNOFEST’lerden doğan, teknoparklarda büyüyen binlerce teknoloji girişimiyle, rekabet gücü yüksek sanayimizle vakit Türkiye vaktidir diyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını kamuoyunda tanıttı.
Manisa'da AK Parti İl Teşkilatı tarafından belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Tanıtımda AK Parti'nin 11 ilçe belediye başkan adayı ile MHP'nin 6 ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkan adayları salonu dolduran coşkulu kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayına seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
18:27
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