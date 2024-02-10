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Saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Başkan Adayı Yeniay: Teröre ve korkuya prim vermeyeceğiz
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AFC Asya Kupası şampiyonu ikinci kez üst üste Katar oldu
AFC Asya Kupası şampiyonu ikinci kez üst üste Katar oldu
AFC Asya Kupası finalinde Katar, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyon oldu. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
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AFC Asya Kupası şampiyonu ikinci kez üst üste Katar oldu

20:31 10.02.2024 (güncellendi: 21:12 10.02.2024)
© REUTERS / Ahmed Jadallah2019 Asya Kupası Japonya-Katar finali... Katar milli futbol takımının Abdelaziz Hatim'in ayağından gelen 2. golün ardından sevinç gösterisi...
2019 Asya Kupası Japonya-Katar finali... Katar milli futbol takımının Abdelaziz Hatim'in ayağından gelen 2. golün ardından sevinç gösterisi... - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
© REUTERS / Ahmed Jadallah
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