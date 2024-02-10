https://sputniknews.com.tr/20240210/afc-asya-kupasi-sampiyonu-ikinci-kez-ust-uste-katar-oldu--1080611240.html
AFC Asya Kupası şampiyonu ikinci kez üst üste Katar oldu
AFC Asya Kupası şampiyonu ikinci kez üst üste Katar oldu
AFC Asya Kupası finalinde Katar, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyon oldu. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
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AFC Asya Kupası şampiyonu ikinci kez üst üste Katar oldu
20:31 10.02.2024 (güncellendi: 21:12 10.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
AFC Asya Kupası finalinde Katar, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyon oldu.