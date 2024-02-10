https://sputniknews.com.tr/20240210/abd-kizildenizde-husi-hedeflerine-saldiri-duzenledi-1080608793.html

ABD Kızıldeniz'de Husi hedeflerine saldırı düzenledi

ABD Kızıldeniz'de Husi hedeflerine saldırı düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de Husilere ait insansız gemi ve füzeleri vurduğunu açıkladı. 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T17:31+0300

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin 9 Şubat'ta 2 insansız gemi ve Kızıldeniz'de gemilere karşı fırlatılmaya hazırlanan füzeleri vurduğunu duyurdu.CENTCOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Yapılan açıklamada ayrıca, "CENTCOM bu füzeleri ve insan gemiler Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiş ve bunların bölgedeki ABD donanması gemilerine ve ticari gemilere yönelik yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Saldırılarımız seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir" cümlesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240209/husiler-abd-ve-ingiltere-3-bolgeye-saldiri-duzenledi-1080584862.html

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centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd, husiler, husiler hareketi, yemen, ensarul islam, füze