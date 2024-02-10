https://sputniknews.com.tr/20240210/abd-kizildenizde-husi-hedeflerine-saldiri-duzenledi-1080608793.html
ABD Kızıldeniz'de Husi hedeflerine saldırı düzenledi
ABD Kızıldeniz'de Husi hedeflerine saldırı düzenledi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de Husilere ait insansız gemi ve füzeleri vurduğunu açıkladı. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T17:31+0300
2024-02-10T17:31+0300
2024-02-10T17:32+0300
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yemen
ensarul islam
füze
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin 9 Şubat'ta 2 insansız gemi ve Kızıldeniz'de gemilere karşı fırlatılmaya hazırlanan füzeleri vurduğunu duyurdu.CENTCOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Yapılan açıklamada ayrıca, "CENTCOM bu füzeleri ve insan gemiler Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiş ve bunların bölgedeki ABD donanması gemilerine ve ticari gemilere yönelik yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Saldırılarımız seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir" cümlesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240209/husiler-abd-ve-ingiltere-3-bolgeye-saldiri-duzenledi-1080584862.html
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centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd, husiler, husiler hareketi, yemen, ensarul islam, füze
centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd, husiler, husiler hareketi, yemen, ensarul islam, füze
ABD Kızıldeniz'de Husi hedeflerine saldırı düzenledi
17:31 10.02.2024 (güncellendi: 17:32 10.02.2024)
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de Husilere ait insansız gemi ve füzeleri vurduğunu açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin 9 Şubat'ta 2 insansız gemi ve Kızıldeniz'de gemilere karşı fırlatılmaya hazırlanan füzeleri vurduğunu duyurdu.
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
9 Şubat günü saat 3.00 ile 21.40 arasında, ABD Merkez Komutanlığı kuvvetleri Kızıldeniz'de gemilere karşı fırlatma hazırlığında olan 2 mobil insansız gemiye, 4 mobil gemisavar seyir füzesine ve 1 mobil kara saldırı seyir füzesine karşı meşru müdafaa saldırıları gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamada ayrıca, "CENTCOM bu füzeleri ve insan gemiler Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiş ve bunların bölgedeki ABD donanması gemilerine ve ticari gemilere yönelik yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Saldırılarımız seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir" cümlesine yer verildi.