https://sputniknews.com.tr/20240209/husiler-abd-ve-ingiltere-3-bolgeye-saldiri-duzenledi-1080584862.html

Husiler: ABD ve İngiltere, 3 bölgeye saldırı düzenledi

Husiler: ABD ve İngiltere, 3 bölgeye saldırı düzenledi

Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinin kıyı kesimindeki 3 bölgenin ABD ve İngiltere tarafından vurulduğunu açıkladı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T20:15+0300

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Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, Hudeyde'deki Dureyhimi ilçesine bağlı Taif bölgesine yönelik iki saldırı olduğu bildirildi.Hudeyde'deki Kusib ve Cebbane bölgesine yönelik de birçok saldırı düzenlendiği belirtilen haberde, saldırıların ABD ve İngiltere tarafından düzenlendiği kaydedildi.Yemen basınına göre, Kusib bölgesinde Husilere ait deniz üssü ve Cebbane'de ise hava üssü bulunuyor.Yemen'in Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde, uzun kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra ülkenin 3 önemli limanının bulunması sebebiyle önem taşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240206/husilerden-tehdit-kizildenizdeki-saldirilari-artiracagiz-1080485573.html

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