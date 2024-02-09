https://sputniknews.com.tr/20240209/husiler-abd-ve-ingiltere-3-bolgeye-saldiri-duzenledi-1080584862.html
Husiler: ABD ve İngiltere, 3 bölgeye saldırı düzenledi
Husiler: ABD ve İngiltere, 3 bölgeye saldırı düzenledi
Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinin kıyı kesimindeki 3 bölgenin ABD ve İngiltere tarafından vurulduğunu açıkladı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T20:15+0300
2024-02-09T20:15+0300
2024-02-09T20:15+0300
dünya
yemen
husiler
husiler hareketi
kızıldeniz
abd
ingiltere
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104022/48/1040224832_0:125:1201:800_1920x0_80_0_0_dbb0df76e399ca9f0287a61449344649.jpg
Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, Hudeyde'deki Dureyhimi ilçesine bağlı Taif bölgesine yönelik iki saldırı olduğu bildirildi.Hudeyde'deki Kusib ve Cebbane bölgesine yönelik de birçok saldırı düzenlendiği belirtilen haberde, saldırıların ABD ve İngiltere tarafından düzenlendiği kaydedildi.Yemen basınına göre, Kusib bölgesinde Husilere ait deniz üssü ve Cebbane'de ise hava üssü bulunuyor.Yemen'in Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde, uzun kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra ülkenin 3 önemli limanının bulunması sebebiyle önem taşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240206/husilerden-tehdit-kizildenizdeki-saldirilari-artiracagiz-1080485573.html
yemen
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104022/48/1040224832_51:0:1118:800_1920x0_80_0_0_4ffcab6624b0a98d35608ed892e5e012.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yemen, husiler, husiler hareketi, kızıldeniz, abd, ingiltere
yemen, husiler, husiler hareketi, kızıldeniz, abd, ingiltere
Husiler: ABD ve İngiltere, 3 bölgeye saldırı düzenledi
Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinin kıyı kesimindeki 3 bölgenin ABD ve İngiltere tarafından vurulduğunu açıkladı.
Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, Hudeyde'deki Dureyhimi ilçesine bağlı Taif bölgesine yönelik iki saldırı olduğu bildirildi.
Hudeyde'deki Kusib ve Cebbane bölgesine yönelik de birçok saldırı düzenlendiği belirtilen haberde, saldırıların ABD ve İngiltere tarafından düzenlendiği kaydedildi.
Yemen basınına göre, Kusib bölgesinde Husilere ait deniz üssü ve Cebbane'de ise hava üssü bulunuyor.
Yemen'in Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde, uzun kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra ülkenin 3 önemli limanının bulunması sebebiyle önem taşıyor.