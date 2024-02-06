https://sputniknews.com.tr/20240206/husilerden-tehdit-kizildenizdeki-saldirilari-artiracagiz-1080485573.html
Husilerden tehdit: 'Kızıldeniz'deki saldırıları artıracağız'
Husilerden tehdit: 'Kızıldeniz'deki saldırıları artıracağız'
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze'ye yönelik saldırı ve abluka sona ermedikçe Kızıldeniz'deki saldırıları artıracaklarını dile getirdi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T23:43+0300
2024-02-06T23:43+0300
2024-02-06T23:43+0300
israil- filistin çatışması
husiler
husiler hareketi
abdülmelik el-husi
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukası sona ermediği sürece Kızıldeniz'deki saldırılarını artırma tehdidinde bulundu.Abdulmelik el-Husi, "İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını ve kuşatmayı durdurmaları konusunda uyarıyoruz, aksi takdirde gerilimi daha da tırmandırmaya çalışacağız" diye konuştu.Yemen halkının 'askeri ve genel seferberlik konusundaki haklı ve onurlu duruşu çerçevesinde' Kızıldeniz'deki tüm faaliyetlerini sürdüreceğini dile getiren Husi, Yemen halkının, tüm cesareti ve kararlılığıyla ABD, İsrail ve İngiltere'den oluşan şer üçlüsünün karşısında durduğunu, zaferler kazandığını ve tüm cesaretiyle düşmanlara saldırdığını söyledi.Husi, bu sabah Amerikan ve İngiliz gemilerine saldırılar gerçekleştirdiklerini ve yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyeceklerini aktardı.Husiler bugün Kızıldeniz'de biri Amerikalı, diğeri İngiliz olmak üzere iki gemiyi deniz füzeleriyle hedef aldıklarını ve gemilerin doğrudan isabet aldığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/kizildenizdeki-catismalar-suruyor-abd-husilerin-insansiz-deniz-araclarini-vurdu-1080453774.html
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Husilerden tehdit: 'Kızıldeniz'deki saldırıları artıracağız'
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze'ye yönelik saldırı ve abluka sona ermedikçe Kızıldeniz'deki saldırıları artıracaklarını dile getirdi.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukası sona ermediği sürece Kızıldeniz'deki saldırılarını artırma tehdidinde bulundu.
Abdulmelik el-Husi, "İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını ve kuşatmayı durdurmaları konusunda uyarıyoruz, aksi takdirde gerilimi daha da tırmandırmaya çalışacağız" diye konuştu.
Yemen halkının 'askeri ve genel seferberlik konusundaki haklı ve onurlu duruşu çerçevesinde' Kızıldeniz'deki tüm faaliyetlerini sürdüreceğini dile getiren Husi, Yemen halkının, tüm cesareti ve kararlılığıyla ABD, İsrail ve İngiltere'den oluşan şer üçlüsünün karşısında durduğunu, zaferler kazandığını ve tüm cesaretiyle düşmanlara saldırdığını söyledi.
Husi, bu sabah Amerikan ve İngiliz gemilerine saldırılar gerçekleştirdiklerini ve yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyeceklerini aktardı.
Husiler bugün Kızıldeniz'de biri Amerikalı, diğeri İngiliz olmak üzere iki gemiyi deniz füzeleriyle hedef aldıklarını ve gemilerin doğrudan isabet aldığını açıklamıştı.