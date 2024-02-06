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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/husilerden-tehdit-kizildenizdeki-saldirilari-artiracagiz-1080485573.html
Husilerden tehdit: 'Kızıldeniz'deki saldırıları artıracağız'
Husilerden tehdit: 'Kızıldeniz'deki saldırıları artıracağız'
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze'ye yönelik saldırı ve abluka sona ermedikçe Kızıldeniz'deki saldırıları artıracaklarını dile getirdi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T23:43+0300
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israil- filistin çatışması
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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukası sona ermediği sürece Kızıldeniz'deki saldırılarını artırma tehdidinde bulundu.Abdulmelik el-Husi, "İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını ve kuşatmayı durdurmaları konusunda uyarıyoruz, aksi takdirde gerilimi daha da tırmandırmaya çalışacağız" diye konuştu.Yemen halkının 'askeri ve genel seferberlik konusundaki haklı ve onurlu duruşu çerçevesinde' Kızıldeniz'deki tüm faaliyetlerini sürdüreceğini dile getiren Husi, Yemen halkının, tüm cesareti ve kararlılığıyla ABD, İsrail ve İngiltere'den oluşan şer üçlüsünün karşısında durduğunu, zaferler kazandığını ve tüm cesaretiyle düşmanlara saldırdığını söyledi.Husi, bu sabah Amerikan ve İngiliz gemilerine saldırılar gerçekleştirdiklerini ve yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyeceklerini aktardı.Husiler bugün Kızıldeniz'de biri Amerikalı, diğeri İngiliz olmak üzere iki gemiyi deniz füzeleriyle hedef aldıklarını ve gemilerin doğrudan isabet aldığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/kizildenizdeki-catismalar-suruyor-abd-husilerin-insansiz-deniz-araclarini-vurdu-1080453774.html
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husiler, husiler hareketi, abdülmelik el-husi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, kızıldeniz
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Husilerden tehdit: 'Kızıldeniz'deki saldırıları artıracağız'

23:43 06.02.2024
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AA / Mohammed Hamoud
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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze'ye yönelik saldırı ve abluka sona ermedikçe Kızıldeniz'deki saldırıları artıracaklarını dile getirdi.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukası sona ermediği sürece Kızıldeniz'deki saldırılarını artırma tehdidinde bulundu.
Abdulmelik el-Husi, "İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını ve kuşatmayı durdurmaları konusunda uyarıyoruz, aksi takdirde gerilimi daha da tırmandırmaya çalışacağız" diye konuştu.
Yemen halkının 'askeri ve genel seferberlik konusundaki haklı ve onurlu duruşu çerçevesinde' Kızıldeniz'deki tüm faaliyetlerini sürdüreceğini dile getiren Husi, Yemen halkının, tüm cesareti ve kararlılığıyla ABD, İsrail ve İngiltere'den oluşan şer üçlüsünün karşısında durduğunu, zaferler kazandığını ve tüm cesaretiyle düşmanlara saldırdığını söyledi.
Husi, bu sabah Amerikan ve İngiliz gemilerine saldırılar gerçekleştirdiklerini ve yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyeceklerini aktardı.
Husiler bugün Kızıldeniz'de biri Amerikalı, diğeri İngiliz olmak üzere iki gemiyi deniz füzeleriyle hedef aldıklarını ve gemilerin doğrudan isabet aldığını açıklamıştı.
ABD Donanması Yemen'de The USS Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
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