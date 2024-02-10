https://sputniknews.com.tr/20240210/ab-konseyi-bakunun-erivan-ile-brukselde-gorusmelere-devam-etmesini-memnuniyetle-karsliyoruz-1080595823.html
AB Konseyi: Bakü'nün Erivan ile Brüksel'de görüşmelere devam etmesini memnuniyetle karşlıyoruz
AB Konseyi: Bakü'nün Erivan ile Brüksel'de görüşmelere devam etmesini memnuniyetle karşlıyoruz
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Bakü'nün Erivan ile Brüksel'de görüşmelere devam etmeye hazır olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T12:05+0300
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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Bakü'nün Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik Brüksel formatındaki görüşmelere yeniden başlama taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nın girişimiyle gerçekleştirilen telefon görüşmesinde 'Azerbaycan'ın, Michel'in girişimiyle Brüksel'de gerçekleştirilen üçlü toplantıları her zaman desteklediğini' ifade etti.Michel sosyal paylaşım platformu X'te "Azerbaycan'ın istikrarlı ve müreffeh bir Güney Kafkasya için Brüksel sürecinin üçlü toplantılarının yeniden başlatılması konusundaki kararlılığını memnuniyetle karşılıyorum" diye yazdı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel 'Brüksel formatındaki' üçlü toplantısının en son 15 Temmuz 2023 tarihinde yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240120/ermenistan-muhalefetinden-pasinyana-yeni-anayasa-tepkisi-baku-ve-ankara-lehine-adim-atiyor-1079846896.html
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avrupa konseyi, avrupa birliği konseyi, charles michel, ilham aliyev, azerbaycan, ermenistan, nikol paşinyan, brüksel, güney kafkasya
avrupa konseyi, avrupa birliği konseyi, charles michel, ilham aliyev, azerbaycan, ermenistan, nikol paşinyan, brüksel, güney kafkasya
AB Konseyi: Bakü'nün Erivan ile Brüksel'de görüşmelere devam etmesini memnuniyetle karşlıyoruz
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Bakü'nün Erivan ile Brüksel'de görüşmelere devam etmeye hazır olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Bakü'nün Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik Brüksel formatındaki görüşmelere yeniden başlama taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nın girişimiyle gerçekleştirilen telefon görüşmesinde 'Azerbaycan'ın, Michel'in girişimiyle Brüksel'de gerçekleştirilen üçlü toplantıları her zaman desteklediğini' ifade etti.
Michel sosyal paylaşım platformu X'te "Azerbaycan'ın istikrarlı ve müreffeh bir Güney Kafkasya için Brüksel sürecinin üçlü toplantılarının yeniden başlatılması konusundaki kararlılığını memnuniyetle karşılıyorum" diye yazdı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel 'Brüksel formatındaki' üçlü toplantısının en son 15 Temmuz 2023 tarihinde yapılmıştı.