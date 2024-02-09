https://sputniknews.com.tr/20240209/yeniden-refah-partisinin-istanbul-belediye-baskan-adayi-kesinlesti-1080585138.html

‘Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı kesinleşti’

‘Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı kesinleşti’

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayının Elif Erbakan olduğunu açıklandı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T20:36+0300

2024-02-09T20:36+0300

2024-02-09T20:36+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

yeniden refah partisi

istanbul

31 mart yerel seçimleri

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Yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmayacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Necmettin Erbakan'ın kızı ve Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı olacak. Elif Erbakan’ın adaylığının yarın 11.00’da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında duyurulması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240209/secimleri-dogru-tahmin-eden-2-anket-firmasi-imamoglu-ve-kurum-anketini-paylasti-kim-onde--1080583870.html

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Sputnik Türkiye

yeniden refah partisi, istanbul, 31 mart yerel seçimleri