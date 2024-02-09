https://sputniknews.com.tr/20240209/yeniden-refah-partisinin-istanbul-belediye-baskan-adayi-kesinlesti-1080585138.html
‘Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı kesinleşti’
‘Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı kesinleşti’
Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayının Elif Erbakan olduğunu açıklandı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T20:36+0300
2024-02-09T20:36+0300
2024-02-09T20:36+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yeniden refah partisi
istanbul
31 mart yerel seçimleri
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Yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmayacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Necmettin Erbakan'ın kızı ve Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı olacak. Elif Erbakan’ın adaylığının yarın 11.00’da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında duyurulması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240209/secimleri-dogru-tahmin-eden-2-anket-firmasi-imamoglu-ve-kurum-anketini-paylasti-kim-onde--1080583870.html
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yeniden refah partisi, istanbul, 31 mart yerel seçimleri
yeniden refah partisi, istanbul, 31 mart yerel seçimleri
‘Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı kesinleşti’
Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayının Elif Erbakan olduğunu açıklandı.
Yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmayacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı belli oldu.
Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Necmettin Erbakan'ın kızı ve Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı olacak. Elif Erbakan’ın adaylığının yarın 11.00’da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında duyurulması bekleniyor.