https://sputniknews.com.tr/20240209/secimleri-dogru-tahmin-eden-2-anket-firmasi-imamoglu-ve-kurum-anketini-paylasti-kim-onde--1080583870.html

Seçimleri doğru tahmin eden 2 anket firması, İmamoğlu ve Kurum anketini paylaştı: Kim önde?

Seçimleri doğru tahmin eden 2 anket firması, İmamoğlu ve Kurum anketini paylaştı: Kim önde?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en başarılı sonuç açıklayan iki anket firması OPTİMAR ve SONAR, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını açıkladı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T19:48+0300

2024-02-09T19:48+0300

2024-02-09T19:50+0300

türkiye

seçim

anket

anket şirketleri

yerel seçim öncesi anket

ekrem imamoğlu

murat kurum

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31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde en çekişmeli geçmesi beklenen illerden biri de İstanbul. Yarışın büyük oranda CHP'nin adayı mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim sonuçlarına en yakın anketleri açıklayan anket firmaları ise İstanbul seçimlerindeki gidişatı açıkladı. Buna göre Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin son anketinin sonuçları paylaşıldı.SONAR'ın seçim anketi Ankette katılımcılara "Önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.Kararsızların orantısal olarak dağıtıldığı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 41.1 puan ile ilk sırada yer aldı. AK Parti'nin adayı Murat Kurum 40.6 ile İmamoğlu'nun ardından ikinci sırada yer aldı.Anket, Başak Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasından önce yapılan ankette, DEM Parti adayı olarak Demirtaş gösterildi. Başak Demirtaş'ın oyu 6.5 puan olarak görüldü. İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'nun oyu 4.3 puan olurken, Yeniden Refah Partisi adayının oyu 2.1 puan oldu.Optimar şirketinde de İmamoğlu ilk sırada Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'İstanbul’da İmamoğlu ve Kurum nefes nefese' başlıklı yazısında İstanbul seçimleriyle ilgili Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar'ın son anketinin verilerini paylaşmıştı.'Ekrem İmamoğlu’na oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken, 'Murat Kurum' diyenlerin oranı yüzde 37.7 çıkıyor. 'İmamoğlu’na oy vermem' diyenler yüzde 47 olurken, 'Murat Kurum' için bu oran yüzde 47.4.İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu’ya oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 5 çıkarken, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu diyenler yüzde 4 oluyor. Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 3 alırken bağımsız aday Taylan Yıldız diyenlerin oranı yüzde 2 çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240205/abdulkadir-selvi-ekrem-imamoglu-ile-murat-kurum-arasindaki-makas-hizli-bir-sekilde-kapaniyor-1080403776.html

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seçim, anket, anket şirketleri, yerel seçim öncesi anket, ekrem imamoğlu, murat kurum