https://sputniknews.com.tr/20240205/abdulkadir-selvi-ekrem-imamoglu-ile-murat-kurum-arasindaki-makas-hizli-bir-sekilde-kapaniyor-1080403776.html
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki makas hızlı bir şekilde kapanıyor
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki makas hızlı bir şekilde kapanıyor
Abdulkadir Selvi, Optirmar'ın son anketine göre Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki makasın hızlı bir şekilde kapandığını iddia etti. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T09:34+0300
2024-02-05T09:34+0300
2024-02-05T09:34+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
murat kurum
istanbul
seçim
optimar
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi Optimar’ın anket sonuçlarını paylaştı. Selvi, bugünkü yazısında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240201/ahmet-hakan-imamoglu-mikser-gibi-karistiriyor-partiyi-1080256340.html
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ekrem imamoğlu, murat kurum, istanbul, seçim, optimar
ekrem imamoğlu, murat kurum, istanbul, seçim, optimar
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki makas hızlı bir şekilde kapanıyor
Abdulkadir Selvi, Optirmar'ın son anketine göre Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki makasın hızlı bir şekilde kapandığını iddia etti.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi Optimar’ın anket sonuçlarını paylaştı.
Selvi, bugünkü yazısında şunları
söyledi:
"Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu güvenilir bir araştırma kuruluşu Optimar’ın İstanbul seçimleriyle ilgili sıcağı sıcağına elime ulaşan bir anketini paylaşacağım. 3 bin örneklem üzerinde telefon destekli bilgisayar yöntemiyle yapılan araştırma çok çarpıcı bir sonucu ortaya koyuyor. 1- Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki makas hızlı bir şekilde kapanıyor. Hatta bir veride Murat Kurum öne geçmiş durumda. 2- İstanbul seçimlerinin Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Çünkü seçmen iki aday arasında kutuplaşıyor. 3- Diğer adaylar kazanamayacak ama kimin kaybedeceğini belirlemede etkili olacaklar. 4- İmamoğlu geçen seçimleri ittifakın adayı olarak kazanmıştı. İlk kez ittifaksız bir aday olarak seçimlere girecek."