Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki makas hızlı bir şekilde kapanıyor

"Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu güvenilir bir araştırma kuruluşu Optimar’ın İstanbul seçimleriyle ilgili sıcağı sıcağına elime ulaşan bir anketini paylaşacağım. 3 bin örneklem üzerinde telefon destekli bilgisayar yöntemiyle yapılan araştırma çok çarpıcı bir sonucu ortaya koyuyor. 1- Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki makas hızlı bir şekilde kapanıyor. Hatta bir veride Murat Kurum öne geçmiş durumda. 2- İstanbul seçimlerinin Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Çünkü seçmen iki aday arasında kutuplaşıyor. 3- Diğer adaylar kazanamayacak ama kimin kaybedeceğini belirlemede etkili olacaklar. 4- İmamoğlu geçen seçimleri ittifakın adayı olarak kazanmıştı. İlk kez ittifaksız bir aday olarak seçimlere girecek."