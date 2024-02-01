Ahmet Hakan: İmamoğlu mikser gibi karıştırıyor partiyi

"CHP açısından manzara-i umumiye şöyle: - İŞLEVSİZLİK İSYANI: Can Atalay kararı karşısında CHP’nin işlevsizliği, bütün muhaliflerin dilinde. “Böyle muhalefet olmaz olsun” deniyor. İZMİR KARGAŞASI: Özgür Özel, partideki değişimi kanıtlamak adına İzmir’i darmadağın etmiş durumda. Her ilçeden ayrı bir ses çıkıyor. NAZİK BAŞKALDIRI: Tunç Soyer, nazik bir başkaldırı içinde. “Adil olmayan bir karar alındı” diyor. “Anket sonuçlarına uyulmadı” diyor. AKŞENER’İN HÜCUMU: Meral Akşener, doğrudan İmamoğlu’na yükleniyor. Hem de ne yüklenme! İmamoğlu’na “Saraçhane” diye isim takmış. MİKSER İMAMOĞLU: İmamoğlu, “Benim önceliğim belediyeyi kazanmak” diyerek kenarda durmuyor. Partinin adaylarına karışıyor, mikser gibi karıştırıyor partiyi."