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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240201/ahmet-hakan-imamoglu-mikser-gibi-karistiriyor-partiyi-1080256340.html
Ahmet Hakan: İmamoğlu mikser gibi karıştırıyor partiyi
Ahmet Hakan: İmamoğlu mikser gibi karıştırıyor partiyi
CHP'den son dönemde yaşanan tartışmalara ve son olarak İYİ Parti ile arasındaki gerilime değinen Ahmet Hakan İmamoğlu'na yönelik, "İmamoğlu, “Benim önceliğim... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T09:49+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
ahmet hakan
ekrem imamoğlu
chp
meral akşener
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Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, CHP içindeki dalgalanmayı kaleme aldı ve "Yüzeye çıkmak için dibe vurmak istiyorlar" dedi.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında CHP'nin durumunu şu şekilde özetledi:
https://sputniknews.com.tr/20240124/iyi-parti-istanbul-adayini-resmen-acikladi-1079982124.html
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ahmet hakan, ekrem imamoğlu, chp, meral akşener, özgür özel
ahmet hakan, ekrem imamoğlu, chp, meral akşener, özgür özel

Ahmet Hakan: İmamoğlu mikser gibi karıştırıyor partiyi

09:49 01.02.2024
© AA / Murat Şengülİmamoğlu
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AA / Murat Şengül
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CHP'den son dönemde yaşanan tartışmalara ve son olarak İYİ Parti ile arasındaki gerilime değinen Ahmet Hakan İmamoğlu'na yönelik, "İmamoğlu, “Benim önceliğim belediyeyi kazanmak” diyerek kenarda durmuyor. Partinin adaylarına karışıyor, mikser gibi karıştırıyor partiyi" dedi.
Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, CHP içindeki dalgalanmayı kaleme aldı ve "Yüzeye çıkmak için dibe vurmak istiyorlar" dedi.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında CHP'nin durumunu şu şekilde özetledi:
"CHP açısından manzara-i umumiye şöyle: - İŞLEVSİZLİK İSYANI: Can Atalay kararı karşısında CHP’nin işlevsizliği, bütün muhaliflerin dilinde. “Böyle muhalefet olmaz olsun” deniyor. İZMİR KARGAŞASI: Özgür Özel, partideki değişimi kanıtlamak adına İzmir’i darmadağın etmiş durumda. Her ilçeden ayrı bir ses çıkıyor. NAZİK BAŞKALDIRI: Tunç Soyer, nazik bir başkaldırı içinde. “Adil olmayan bir karar alındı” diyor. “Anket sonuçlarına uyulmadı” diyor. AKŞENER’İN HÜCUMU: Meral Akşener, doğrudan İmamoğlu’na yükleniyor. Hem de ne yüklenme! İmamoğlu’na “Saraçhane” diye isim takmış. MİKSER İMAMOĞLU: İmamoğlu, “Benim önceliğim belediyeyi kazanmak” diyerek kenarda durmuyor. Partinin adaylarına karışıyor, mikser gibi karıştırıyor partiyi."
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Akşener duyurdu: İYİ Parti İstanbul ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı
24 Ocak, 11:14
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