https://sputniknews.com.tr/20240124/iyi-parti-istanbul-adayini-resmen-acikladi-1079982124.html

Akşener duyurdu: İYİ Parti İstanbul ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı

Akşener duyurdu: İYİ Parti İstanbul ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T11:14+0300

2024-01-24T11:14+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

iyi parti

31 mart yerel seçimleri

meral akşener

aday

ortak aday

başkan aday adayı

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İYİ Parti grup toplantısında Meral Akşener, konuşması öncesi belediye başkan adaylarını tanıtırken, İstanbul ve Balıkesir belediye başkan adaylarını da açıkladı. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Buğra Kavuncu'nun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise Turhan Çömez'in aday olduğunu söyledi.İYİ Parti lideri, "Turhan Çömez kardeşim de aynısını yaptı, Turhan Çömez de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Milletvekillerimizi şehirlerden aday yapmak istemiyordum. Fatih Koca'ya talimat verdim, Sincan Belediye Başkan adayımız" dedi.

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Sputnik Türkiye

iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, meral akşener, aday, ortak aday, başkan aday adayı