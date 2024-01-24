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SON DAKİKA | Akşener duyurdu: İYİ Parti İstanbul ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Akşener duyurdu: İYİ Parti İstanbul ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı
Akşener duyurdu: İYİ Parti İstanbul ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T11:14+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
iyi parti
31 mart yerel seçimleri
meral akşener
aday
ortak aday
başkan aday adayı
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İYİ Parti grup toplantısında Meral Akşener, konuşması öncesi belediye başkan adaylarını tanıtırken, İstanbul ve Balıkesir belediye başkan adaylarını da açıkladı. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Buğra Kavuncu'nun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise Turhan Çömez'in aday olduğunu söyledi.İYİ Parti lideri, "Turhan Çömez kardeşim de aynısını yaptı, Turhan Çömez de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Milletvekillerimizi şehirlerden aday yapmak istemiyordum. Fatih Koca'ya talimat verdim, Sincan Belediye Başkan adayımız" dedi.
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iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, meral akşener, aday, ortak aday, başkan aday adayı
iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, meral akşener, aday, ortak aday, başkan aday adayı

Akşener duyurdu: İYİ Parti İstanbul ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı

11:14 24.01.2024 (güncellendi: 11:24 24.01.2024)
© İHA / YUNUS EMRE AYTEKİN-İYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© İHA / YUNUS EMRE AYTEKİN-
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı.
İYİ Parti grup toplantısında Meral Akşener, konuşması öncesi belediye başkan adaylarını tanıtırken, İstanbul ve Balıkesir belediye başkan adaylarını da açıkladı. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Buğra Kavuncu'nun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise Turhan Çömez'in aday olduğunu söyledi.
İYİ Parti lideri, "Turhan Çömez kardeşim de aynısını yaptı, Turhan Çömez de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Milletvekillerimizi şehirlerden aday yapmak istemiyordum. Fatih Koca'ya talimat verdim, Sincan Belediye Başkan adayımız" dedi.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Muharrem İnce sessizliğini bozdu: 'Cumaya kadar sabredin'
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