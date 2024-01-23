https://sputniknews.com.tr/20240123/muharrem-ince-sessizligini-bozdu-cumaya-kadar-sabredin-1079940286.html
Muharrem İnce sessizliğini bozdu: 'Cumaya kadar sabredin'
Muharrem İnce sessizliğini bozdu: 'Cumaya kadar sabredin'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarih verdi, yerel seçim öncesi süren sessizliğini bozacağını açıkladı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T10:16+0300
2024-01-23T10:16+0300
2024-01-23T10:16+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
muharrem ince
memleket partisi
chp
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X hesabından paylaşım yapan İnce, "Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey Memleket için" ifadelerini kullandı.4 Ocak'ta Özel ile görüşmüştüMuharrem İnce 4 Ocak’ta CHP’yi ziyaret etmiş, genel başkan Özgür Özel ile görüşmüştü. Özel görüşme sonrasında "Memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk, önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olma noktasında fikir birliğine vardık” demişti.Edinilen bilgiye göre muhtemel işbirliğinin ayrıntılarının Özgür Özel’in Memleket Partisi’ne yapacağı iade-i ziyarette ele alınması planlanıyordu. Ancak geçen 18 günde bir görüşme gerçekleşmedi.Memleket Partisi MYK ve Parti Meclisi toplanarak, yerel seçimle ilgili tutumunu belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240104/muharrem-ince-ve-ozgur-ozelden-secim-gorusmesi-kaygilarimizi-dile-getirdik-1079319247.html
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muharrem ince, memleket partisi, chp
muharrem ince, memleket partisi, chp
Muharrem İnce sessizliğini bozdu: 'Cumaya kadar sabredin'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarih verdi, yerel seçim öncesi süren sessizliğini bozacağını açıkladı.
X hesabından paylaşım yapan İnce, "Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey Memleket için" ifadelerini kullandı.
4 Ocak'ta Özel ile görüşmüştü
Muharrem İnce 4 Ocak’ta CHP’yi ziyaret etmiş, genel başkan Özgür Özel ile görüşmüştü. Özel görüşme sonrasında "Memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk, önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olma noktasında fikir birliğine vardık” demişti.
Edinilen bilgiye göre muhtemel işbirliğinin ayrıntılarının Özgür Özel’in Memleket Partisi’ne yapacağı iade-i ziyarette ele alınması planlanıyordu. Ancak geçen 18 günde bir görüşme gerçekleşmedi.
Memleket Partisi MYK ve Parti Meclisi toplanarak, yerel seçimle ilgili tutumunu belirleyecek.