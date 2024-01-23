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Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240123/muharrem-ince-sessizligini-bozdu-cumaya-kadar-sabredin-1079940286.html
Muharrem İnce sessizliğini bozdu: 'Cumaya kadar sabredin'
Muharrem İnce sessizliğini bozdu: 'Cumaya kadar sabredin'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarih verdi, yerel seçim öncesi süren sessizliğini bozacağını açıkladı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T10:16+0300
2024-01-23T10:16+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
muharrem ince
memleket partisi
chp
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X hesabından paylaşım yapan İnce, "Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey Memleket için" ifadelerini kullandı.4 Ocak'ta Özel ile görüşmüştüMuharrem İnce 4 Ocak’ta CHP’yi ziyaret etmiş, genel başkan Özgür Özel ile görüşmüştü. Özel görüşme sonrasında "Memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk, önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olma noktasında fikir birliğine vardık” demişti.Edinilen bilgiye göre muhtemel işbirliğinin ayrıntılarının Özgür Özel’in Memleket Partisi’ne yapacağı iade-i ziyarette ele alınması planlanıyordu. Ancak geçen 18 günde bir görüşme gerçekleşmedi.Memleket Partisi MYK ve Parti Meclisi toplanarak, yerel seçimle ilgili tutumunu belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240104/muharrem-ince-ve-ozgur-ozelden-secim-gorusmesi-kaygilarimizi-dile-getirdik-1079319247.html
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muharrem ince, memleket partisi, chp

Muharrem İnce sessizliğini bozdu: 'Cumaya kadar sabredin'

10:16 23.01.2024
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AA
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarih verdi, yerel seçim öncesi süren sessizliğini bozacağını açıkladı.
X hesabından paylaşım yapan İnce, "Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey Memleket için" ifadelerini kullandı.

4 Ocak'ta Özel ile görüşmüştü

Muharrem İnce 4 Ocak’ta CHP’yi ziyaret etmiş, genel başkan Özgür Özel ile görüşmüştü. Özel görüşme sonrasında "Memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk, önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olma noktasında fikir birliğine vardık” demişti.
Edinilen bilgiye göre muhtemel işbirliğinin ayrıntılarının Özgür Özel’in Memleket Partisi’ne yapacağı iade-i ziyarette ele alınması planlanıyordu. Ancak geçen 18 günde bir görüşme gerçekleşmedi.
Memleket Partisi MYK ve Parti Meclisi toplanarak, yerel seçimle ilgili tutumunu belirleyecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası Özel ve İnce ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
POLİTİKA
Muharrem İnce ve Özgür Özel'den 'seçim' görüşmesi: 'Kaygılarımızı dile getirdik'
4 Ocak, 12:06
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