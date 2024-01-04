https://sputniknews.com.tr/20240104/muharrem-ince-ve-ozgur-ozelden-secim-gorusmesi-kaygilarimizi-dile-getirdik-1079319247.html

Muharrem İnce ve Özgür Özel'den 'seçim' görüşmesi: 'Kaygılarımızı dile getirdik'

Muharrem İnce ve Özgür Özel'den 'seçim' görüşmesi: 'Kaygılarımızı dile getirdik'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Özel... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T12:06+0300

2024-01-04T12:06+0300

2024-01-04T12:06+0300

muharrem ince

politika

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü. CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftci eşlik etti. İki liderin görüşmede yerel seçimler ve İnce'nin ifadesiyle 'memleket meseleleri' görüşüldüğü öğrenildi. HaberTürk'te yer alan bilgilere göre, görüşme talebinin Muharrem İnce’den gittiği aktarıldı.'Yerel seçim için de kaygılarımızı dile getirdik'CHP Genel Merkezi'nde saat 10.00'da gerçekleşen görüşme sonrasında Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni seçilen Özgür Özel'e başarı dileklerimizi iletmek için geldik. Memleket meseleleri için değerlendirmelerde bulunduk. Yerel seçim için de kaygılarımızı dile getirdik. Bu memleketin mülkiyesi adliyesi ele geçirilmiş durumda, yargı işlemiyor. Türkiye'de yargı adalet dağıtmıyor. Döviz zorla orada tutuluyor. Bu tablo memleketin geleceği açısından bizi ürkütüyor. Meclis çoğunluğunu ele geçiren bir iktidar var, bu psikolojik üstünlükle seçime giriyor. CHP, amiral gemisidir. Özgür Özel'e görüşlerimizi aktardık." ifadelerini kullandı.

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