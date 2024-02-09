https://sputniknews.com.tr/20240209/venezuella-devlet-baskani-maduro-trump-ile-bir-araya-gelmemem-icin-her-seyi-yaptilar-1080582259.html

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Trump ile bir araya gelmemem için her şeyi yaptılar

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Trump ile bir araya gelmemem için her şeyi yaptılar

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze görüşmesine eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un engel... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T18:49+0300

2024-02-09T18:49+0300

2024-02-09T18:49+0300

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venezüella’da darbe girişimi

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Venezüella televizyonuna konuşan Maduro, 2018 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi Trump ile bir toplantının ayarlandığını belirterek, "Trump ile yüz yüze görüşmeme Bolton engel oldu, iki liderin bir araya gelmemesi için o mümkün olan her şeyi yaptı" ifadesini kullandı.Trump ile olası görüşmenin iptal edilmesinin ardından Venezüella'ya yönelik saldırganlığın arttığına dikkati çeken Maduro, "Donald Trump ve ben neredeyse buluşuyorduk, ikimiz de birbirimizi görmeye çok istekliydik. Gerekli koordinasyonlar yapılmıştı ancak sonrasında toplantının ertelendiği bilgisini aldık" değerlendirmesini yaptı.Maduro, Trump'ın ekibi tarafından tuzağa düşürüldüğünü söyleyerek, "Eski muhalif lider Juan Guaido'nun büyük bir lider olduğunu ve Maduro'yu devirebileceğine onu inandırdılar. Oysa ki birbirini anlayan iyi bir arkadaş olabilirdik" dedi.Devlet Başkanı Maduro, muhalif liderlere tepki göstererek Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma ve Julio Borges yüzünden Venezüella'nın milyarlarca dolarının gasp edildiğini kaydetti.

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