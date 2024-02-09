Şoygu Ukrayna sınırında: Özel harekatın yönetildiği karargahta komutanlarla görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırında bulunan Rostov Bölgesi'ne giderek birliklerin komuta noktalarını denetledi ve özel askeri harekatın yönetim merkezi olan Birleşik Kuvvetler Grubu karargahında komutanlarla görüşme gerçekleştirdi.



Savunma Bakanı, toplantıda komutanlardan özel askeri harekattaki son duruma, düşmanın faaliyetlerine ve cephelerde muharebe görevlerinin ifasına ilişkin bilgi aldı.



Batı Askeri Grubu Komutanı Tümgeneral Yevgeniy Nikiforov, düşman savunmasını kırılması sırasında grubun taarruz birliklerinin keşif, saldırı ve ateş birlikleriyle etkileşimde yüksek verimlilik sağladığını belirtti.



Şoygu'ya, Belaya Krinitsa köyünde Ukrayna'nın HIMARS çok namlulu roketatar sisteminin, Herson yönünde Ukrayna ordusunun S-300 tümenine ait bir mevzinin, Krasnıy Liman yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mühimmat deposunun ve Çarov Yar köyünde ABD yapımı M777 obüsünün imha edildiği anların görüntüleri de gösterildi.



Bunun yanında Şoygu Rusya sınırını kapsayan birlik grubunun karargahının çalışmalarını denetlerken birliklere keşif ve saldırı teçhizatı takviyesi yapılmasını emretti.



Savunma Bakanı, birliklere kesintisiz olarak ve tempolu bir şekilde silah ve mühimmat tedarikinin özel kontrol altında tutulması talimatını da verdi.