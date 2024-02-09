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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240209/soygu-ukrayna-sinirinda-ozel-harekatin-yonetildigi-karargahta-komutanlarla-gorustu-1080568973.html
Şoygu Ukrayna sınırında: Özel harekatın yönetildiği karargahta komutanlarla görüştü
Şoygu Ukrayna sınırında: Özel harekatın yönetildiği karargahta komutanlarla görüştü
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, özel askeri harekattaki faaliyetlerin koordine edildiği ve yönetildiği Birleşik Kuvvetler Grubu'nun sınırdaki Rostov Bölgesi'nde... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T11:33+0300
2024-02-09T11:33+0300
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırında bulunan Rostov Bölgesi'ne giderek birliklerin komuta noktalarını denetledi ve özel askeri harekatın yönetim merkezi olan Birleşik Kuvvetler Grubu karargahında komutanlarla görüşme gerçekleştirdi.Savunma Bakanı, toplantıda komutanlardan özel askeri harekattaki son duruma, düşmanın faaliyetlerine ve cephelerde muharebe görevlerinin ifasına ilişkin bilgi aldı.Batı Askeri Grubu Komutanı Tümgeneral Yevgeniy Nikiforov, düşman savunmasını kırılması sırasında grubun taarruz birliklerinin keşif, saldırı ve ateş birlikleriyle etkileşimde yüksek verimlilik sağladığını belirtti.Şoygu'ya, Belaya Krinitsa köyünde Ukrayna'nın HIMARS çok namlulu roketatar sisteminin, Herson yönünde Ukrayna ordusunun S-300 tümenine ait bir mevzinin, Krasnıy Liman yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mühimmat deposunun ve Çarov Yar köyünde ABD yapımı M777 obüsünün imha edildiği anların görüntüleri de gösterildi.Bunun yanında Şoygu Rusya sınırını kapsayan birlik grubunun karargahının çalışmalarını denetlerken birliklere keşif ve saldırı teçhizatı takviyesi yapılmasını emretti.Savunma Bakanı, birliklere kesintisiz olarak ve tempolu bir şekilde silah ve mühimmat tedarikinin özel kontrol altında tutulması talimatını da verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240202/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusu-son-bir-ayda-23-bin-asker-kaybetti-1080310284.html
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şoygu, sergey şoygu, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi
şoygu, sergey şoygu, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi

Şoygu Ukrayna sınırında: Özel harekatın yönetildiği karargahta komutanlarla görüştü

11:33 09.02.2024
© Sputnik / Дмитрий ХаричковRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu denetimde
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu denetimde - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© Sputnik / Дмитрий Харичков
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, özel askeri harekattaki faaliyetlerin koordine edildiği ve yönetildiği Birleşik Kuvvetler Grubu'nun sınırdaki Rostov Bölgesi'nde bulunan karargahında komutanlardan rapor aldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırında bulunan Rostov Bölgesi'ne giderek birliklerin komuta noktalarını denetledi ve özel askeri harekatın yönetim merkezi olan Birleşik Kuvvetler Grubu karargahında komutanlarla görüşme gerçekleştirdi.

Savunma Bakanı, toplantıda komutanlardan özel askeri harekattaki son duruma, düşmanın faaliyetlerine ve cephelerde muharebe görevlerinin ifasına ilişkin bilgi aldı.

Batı Askeri Grubu Komutanı Tümgeneral Yevgeniy Nikiforov, düşman savunmasını kırılması sırasında grubun taarruz birliklerinin keşif, saldırı ve ateş birlikleriyle etkileşimde yüksek verimlilik sağladığını belirtti.

Şoygu'ya, Belaya Krinitsa köyünde Ukrayna'nın HIMARS çok namlulu roketatar sisteminin, Herson yönünde Ukrayna ordusunun S-300 tümenine ait bir mevzinin, Krasnıy Liman yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mühimmat deposunun ve Çarov Yar köyünde ABD yapımı M777 obüsünün imha edildiği anların görüntüleri de gösterildi.

Bunun yanında Şoygu Rusya sınırını kapsayan birlik grubunun karargahının çalışmalarını denetlerken birliklere keşif ve saldırı teçhizatı takviyesi yapılmasını emretti.

Savunma Bakanı, birliklere kesintisiz olarak ve tempolu bir şekilde silah ve mühimmat tedarikinin özel kontrol altında tutulması talimatını da verdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu son bir ayda 23 bin asker kaybetti
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