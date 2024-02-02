https://sputniknews.com.tr/20240202/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusu-son-bir-ayda-23-bin-asker-kaybetti-1080310284.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu son bir ayda 23 bin asker kaybetti
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu son bir ayda 23 bin asker kaybetti
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun son bir ayda ölü ve yaralı olarak verdiği kaybın 23 bini geçtiğini belirtti. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T13:23+0300
2024-02-02T13:23+0300
2024-02-02T13:36+0300
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun üst düzey komutanlarıyla görüşmede, “Karmaşık ateş tesiri sonucu Ukrayna ordusunun geçen ay içerisindeki kaybı ölü ve yaralı olarak 23 bini geçti” açıklamasında bulundu.‘Rus ordusu cephe boyunca üstünlük koruyor’Ukrayna ordusunun başarısızlıkla sonuçlanan karşı taarruzunun ardından Rus ordusunun tüm temas hattı boyunca olan stratejik üstünlüğünün devam ettiğini dile getiren Şoygu, “Birimlerimiz ilerliyor, kontrol bölgelerini genişletiyor ve ön cephedeki konumlarını iyileştiriyor. Kupyansk, Krasnıy Liman ve Donetsk istikametlerindeki etkin operasyonlar sırasında Veseloye, Krahmalnoye ve Tabaevka yerleşimleri özgürleştirildi” ifadesini kullandı.Bakan, Rus ordunun özel askeri harekat sırasında metodik olarak Ukrayna ordusunun savaş potansiyelini azaltmaya devam ettiğini kaydetti.Rus ordusunun Ocak ayında, Ukrayna’nın askeri altyapısı ve savunma sanayisi tesislerine yönelik 127 hassas saldırı gerçekleştirdiğini anlatan Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Kiev son rezervlere başvuruyor’Şoygu, “Ukrayna yönetimi, savunma hattının çökmesini önlemek amacıyla kalan rezervlerini de savaşa atıyor ve aceleyle yeni zorunlu seferberlik gerçekleştiriyor” dedi.Zelenskiy rejiminin, Batı’daki küratörlerine en azından bir şeyler başardığını göstermek için Rus sivillerine karşı terörist eylemlere başvurduğunu dile getiren Savunma Bakanı, “Bununla birlikte Kiev’deki yönetim kendi vatandaşlarını da yok etmekten çekinmiyor” diye kaydetti.Geçen hafta Ukrayna topraklarından atılan füzenin, takas için Ukraynalı esir askerleri taşıyan Rus nakliye uçağını vurduğunu anımsatan Şoygu, “Bu, bencil hedeflere ulaşmak için her türlü suçu işlemeye hazır olan Kiev'in eylemlerinin ahlak dışı doğasını gösteriyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240202/rus-topcular-cok-sayida-ukraynali-asker-ve-techizati-yok-etti-1080297065.html
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rus ordusu, sergey şoygu, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, himars, bradley, leopard, patriot
rus ordusu, sergey şoygu, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, himars, bradley, leopard, patriot
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu son bir ayda 23 bin asker kaybetti
13:23 02.02.2024 (güncellendi: 13:36 02.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun son bir ayda ölü ve yaralı olarak verdiği kaybın 23 bini geçtiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun üst düzey komutanlarıyla görüşmede, “Karmaşık ateş tesiri sonucu Ukrayna ordusunun geçen ay içerisindeki kaybı ölü ve yaralı olarak 23 bini geçti” açıklamasında bulundu.
‘Rus ordusu cephe boyunca üstünlük koruyor’
Ukrayna ordusunun başarısızlıkla sonuçlanan karşı taarruzunun ardından Rus ordusunun tüm temas hattı boyunca olan stratejik üstünlüğünün devam ettiğini dile getiren Şoygu, “Birimlerimiz ilerliyor, kontrol bölgelerini genişletiyor ve ön cephedeki konumlarını iyileştiriyor. Kupyansk, Krasnıy Liman ve Donetsk istikametlerindeki etkin operasyonlar sırasında Veseloye, Krahmalnoye ve Tabaevka yerleşimleri özgürleştirildi” ifadesini kullandı.
Bakan, Rus ordunun özel askeri harekat sırasında metodik olarak Ukrayna ordusunun savaş potansiyelini azaltmaya devam ettiğini kaydetti.
Rus ordusunun Ocak ayında, Ukrayna’nın askeri altyapısı ve savunma sanayisi tesislerine yönelik 127 hassas saldırı gerçekleştirdiğini anlatan Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Silah üretim, modernizasyon ve onarım tesisleri, cephanelikler, hava üsleri, yakıt depoları, Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı noktalar vuruldu. Yabancı yapım dahil farklı türden 3 binden fazla teçhizat yok edildi. Buna Alman yapımı Leopard tankları, ABD yapımı Bradley zırhlı savaş araçları, Patriot ve HIMARS füze sistemleri de dahil.
‘Kiev son rezervlere başvuruyor’
Şoygu, “Ukrayna yönetimi, savunma hattının çökmesini önlemek amacıyla kalan rezervlerini de savaşa atıyor ve aceleyle yeni zorunlu seferberlik gerçekleştiriyor” dedi.
Zelenskiy rejiminin, Batı’daki küratörlerine en azından bir şeyler başardığını göstermek için Rus sivillerine karşı terörist eylemlere başvurduğunu dile getiren Savunma Bakanı, “Bununla birlikte Kiev’deki yönetim kendi vatandaşlarını da yok etmekten çekinmiyor” diye kaydetti.
Geçen hafta Ukrayna topraklarından atılan füzenin, takas için Ukraynalı esir askerleri taşıyan Rus nakliye uçağını vurduğunu anımsatan Şoygu, “Bu, bencil hedeflere ulaşmak için her türlü suçu işlemeye hazır olan Kiev'in eylemlerinin ahlak dışı doğasını gösteriyor” diye ekledi.