https://sputniknews.com.tr/20240209/rusyadan-uyari-gazzenin-ardindan-dunyada-yeni-bir-sicak-nokta-ortaya-cikabilir-1080575620.html

Rusya'dan uyarı: Gazze'nin ardından dünyada yeni bir sıcak nokta ortaya çıkabilir

Rusya'dan uyarı: Gazze'nin ardından dünyada yeni bir sıcak nokta ortaya çıkabilir

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova tarafından tanınmayan Kosova'daki yönetimin eylemleri nedeniyle Balkanlar'da Gazze... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T15:44+0300

2024-02-09T15:44+0300

2024-02-09T15:44+0300

israil- filistin çatışması

rusya

israil

çin

gazze

bm

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080271312_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a46464f9a6f864e430a604e987e8b64.jpg

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Polyanskiy, “Maalesef, İsrail'in Filistinlileri tüm gücüyle çıkarmaya çalıştığı Gazze'deki sıcak noktaya, yakın gelecekte bir yenisinin daha eklenme riski var. Kosova makamlarının benzer şekilde hareket ederek etnik Sırplara karşı sahada korkunç gerçekler yarattığı Balkanlar" ifadelerini kullandı.Priştine'ye bir hayli müsamaha gösteren ABD'li ve Avrupalı siyasetçilerin burnunun dibinde, bugün Kosova ve Metohiya'da gerçek etnik temizlikle alakalı tüyler ürpertici çağrışımlar uyandıran bir politika izlendiğini kaydeden Polyanskiy, kendini evrensel insan hakları savunucusu ilan eden Batılıların bunu var güçleriyle görmezden gelmeye çalıştığına dikkat çekti.Rus diplomat, Moskova'nın BMGK'nın diğer üyelerini Kosovalı Sırpları korumak için acil önlemler almaya ve Priştine'den tüm ayrımcı önlemlerin kaldırılması da Kosovalı Sırplara yönelik zulme son verilmesini talep etmeye çağırdığını vurguladı.Polyanskiy, "Sırp topraklarında barışı sağlamanın tek yolunun, Belgrad ile Priştine arasında BMGK'nın 1244 sayılı kararı temelinde sürdürülebilir, karşılıklı kabul edilebilir bir uluslararası hukuki çözüm geliştirmek olduğuna inanıyoruz. Böyle bir çözüm, Belgrad ve Sırbistan'ın çıkarlarını karşılamalı ve BM Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanmalıdır" diye ekledi.Kosova, Şubat 2008'de tarafsızlığını ilan etmişti17 Şubat 2008'de Kosova'nın Arnavut yönetimi, Bağımsızlık Bildirgesi'yle Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.Ancak bu adımı kesinlikle reddeden Belgrad yönetimi, Kosova'yı Sırbistan'ın güney vilayeti olarak görmeye devam ediyor.Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011'de AB'nin arabuluculuğunda başlayan diyalog süreci, özellikle son yıllarda gün yüzüne çıkan gerginlikler nedeniyle kesintiye uğramıştı.Rusya ve Çin Kosova'yı tanımıyorKosova'nın bağımsızlığını 117 ülke tanımış durumda. Sırbistan, BM Güvenlik Konseyi'nin birer daimi üyesi olan Rusya ve Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İran, Arjantin, Endonezya gibi güçlü ülkeler bu listeye dahil değil.Bazı Avrupa ülkeleri de tanımıyorKosova, Belgrad ile arasında ihmal edilmiş olan kriz nedeniyle BM'ye üye olamıyor. Priştine ayrıca birçok kez verilen sözlere rağmen NATO ve AB üyeliğine de kabul edilmiyor. Bunun nedeniyse tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımayan İspanya, Yunanistan, Romanya ve Slovakya'nın tutumu.

https://sputniknews.com.tr/20240209/ukraynanin-rusya-topraklarina-yonelik-saldiri-girisimleri-puskurtuldu-1080566514.html

rusya

israil

çin

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, israil, çin, gazze, bm