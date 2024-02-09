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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240209/rusyadan-uyari-gazzenin-ardindan-dunyada-yeni-bir-sicak-nokta-ortaya-cikabilir-1080575620.html
Rusya'dan uyarı: Gazze'nin ardından dünyada yeni bir sıcak nokta ortaya çıkabilir
Rusya'dan uyarı: Gazze'nin ardından dünyada yeni bir sıcak nokta ortaya çıkabilir
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova tarafından tanınmayan Kosova'daki yönetimin eylemleri nedeniyle Balkanlar'da Gazze... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T15:44+0300
2024-02-09T15:44+0300
israil- filistin çatışması
rusya
israil
çin
gazze
bm
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BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Polyanskiy, “Maalesef, İsrail'in Filistinlileri tüm gücüyle çıkarmaya çalıştığı Gazze'deki sıcak noktaya, yakın gelecekte bir yenisinin daha eklenme riski var. Kosova makamlarının benzer şekilde hareket ederek etnik Sırplara karşı sahada korkunç gerçekler yarattığı Balkanlar" ifadelerini kullandı.Priştine'ye bir hayli müsamaha gösteren ABD'li ve Avrupalı siyasetçilerin burnunun dibinde, bugün Kosova ve Metohiya'da gerçek etnik temizlikle alakalı tüyler ürpertici çağrışımlar uyandıran bir politika izlendiğini kaydeden Polyanskiy, kendini evrensel insan hakları savunucusu ilan eden Batılıların bunu var güçleriyle görmezden gelmeye çalıştığına dikkat çekti.Rus diplomat, Moskova'nın BMGK'nın diğer üyelerini Kosovalı Sırpları korumak için acil önlemler almaya ve Priştine'den tüm ayrımcı önlemlerin kaldırılması da Kosovalı Sırplara yönelik zulme son verilmesini talep etmeye çağırdığını vurguladı.Polyanskiy, "Sırp topraklarında barışı sağlamanın tek yolunun, Belgrad ile Priştine arasında BMGK'nın 1244 sayılı kararı temelinde sürdürülebilir, karşılıklı kabul edilebilir bir uluslararası hukuki çözüm geliştirmek olduğuna inanıyoruz. Böyle bir çözüm, Belgrad ve Sırbistan'ın çıkarlarını karşılamalı ve BM Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanmalıdır" diye ekledi.Kosova, Şubat 2008'de tarafsızlığını ilan etmişti17 Şubat 2008'de Kosova'nın Arnavut yönetimi, Bağımsızlık Bildirgesi'yle Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.Ancak bu adımı kesinlikle reddeden Belgrad yönetimi, Kosova'yı Sırbistan'ın güney vilayeti olarak görmeye devam ediyor.Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011'de AB'nin arabuluculuğunda başlayan diyalog süreci, özellikle son yıllarda gün yüzüne çıkan gerginlikler nedeniyle kesintiye uğramıştı.Rusya ve Çin Kosova'yı tanımıyorKosova'nın bağımsızlığını 117 ülke tanımış durumda. Sırbistan, BM Güvenlik Konseyi'nin birer daimi üyesi olan Rusya ve Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İran, Arjantin, Endonezya gibi güçlü ülkeler bu listeye dahil değil.Bazı Avrupa ülkeleri de tanımıyorKosova, Belgrad ile arasında ihmal edilmiş olan kriz nedeniyle BM'ye üye olamıyor. Priştine ayrıca birçok kez verilen sözlere rağmen NATO ve AB üyeliğine de kabul edilmiyor. Bunun nedeniyse tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımayan İspanya, Yunanistan, Romanya ve Slovakya'nın tutumu.
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Rusya'dan uyarı: Gazze'nin ardından dünyada yeni bir sıcak nokta ortaya çıkabilir

15:44 09.02.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSGazze Şeridi Filistin halkı
Gazze Şeridi Filistin halkı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova tarafından tanınmayan Kosova'daki yönetimin eylemleri nedeniyle Balkanlar'da Gazze Şeridi'nin ardından yeni bir sıcak nokta ortaya çıkabileceğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Polyanskiy, “Maalesef, İsrail'in Filistinlileri tüm gücüyle çıkarmaya çalıştığı Gazze'deki sıcak noktaya, yakın gelecekte bir yenisinin daha eklenme riski var. Kosova makamlarının benzer şekilde hareket ederek etnik Sırplara karşı sahada korkunç gerçekler yarattığı Balkanlar" ifadelerini kullandı.

Priştine'ye bir hayli müsamaha gösteren ABD'li ve Avrupalı siyasetçilerin burnunun dibinde, bugün Kosova ve Metohiya'da gerçek etnik temizlikle alakalı tüyler ürpertici çağrışımlar uyandıran bir politika izlendiğini kaydeden Polyanskiy, kendini evrensel insan hakları savunucusu ilan eden Batılıların bunu var güçleriyle görmezden gelmeye çalıştığına dikkat çekti.

Rus diplomat, Moskova'nın BMGK'nın diğer üyelerini Kosovalı Sırpları korumak için acil önlemler almaya ve Priştine'den tüm ayrımcı önlemlerin kaldırılması da Kosovalı Sırplara yönelik zulme son verilmesini talep etmeye çağırdığını vurguladı.

Polyanskiy, "Sırp topraklarında barışı sağlamanın tek yolunun, Belgrad ile Priştine arasında BMGK'nın 1244 sayılı kararı temelinde sürdürülebilir, karşılıklı kabul edilebilir bir uluslararası hukuki çözüm geliştirmek olduğuna inanıyoruz. Böyle bir çözüm, Belgrad ve Sırbistan'ın çıkarlarını karşılamalı ve BM Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanmalıdır" diye ekledi.

Kosova, Şubat 2008'de tarafsızlığını ilan etmişti

17 Şubat 2008'de Kosova'nın Arnavut yönetimi, Bağımsızlık Bildirgesi'yle Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

Ancak bu adımı kesinlikle reddeden Belgrad yönetimi, Kosova'yı Sırbistan'ın güney vilayeti olarak görmeye devam ediyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011'de AB'nin arabuluculuğunda başlayan diyalog süreci, özellikle son yıllarda gün yüzüne çıkan gerginlikler nedeniyle kesintiye uğramıştı.

Rusya ve Çin Kosova'yı tanımıyor

Kosova'nın bağımsızlığını 117 ülke tanımış durumda. Sırbistan, BM Güvenlik Konseyi'nin birer daimi üyesi olan Rusya ve Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İran, Arjantin, Endonezya gibi güçlü ülkeler bu listeye dahil değil.

Bazı Avrupa ülkeleri de tanımıyor

Kosova, Belgrad ile arasında ihmal edilmiş olan kriz nedeniyle BM'ye üye olamıyor. Priştine ayrıca birçok kez verilen sözlere rağmen NATO ve AB üyeliğine de kabul edilmiyor. Bunun nedeniyse tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımayan İspanya, Yunanistan, Romanya ve Slovakya'nın tutumu.
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