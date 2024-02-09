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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240209/ukraynanin-rusya-topraklarina-yonelik-saldiri-girisimleri-puskurtuldu-1080566514.html
Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırı girişimleri püskürtüldü
Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırı girişimleri püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rusya'nın farklı bölgelerindeki tesisleri 19 İHA'yla hedef aldığını ancak saldırı girişimlerinin... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T10:58+0300
2024-02-09T10:58+0300
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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor."Bu gece Kiev rejiminin 19 uçak tipi İHA'yla Rusya topraklarındaki tesislere yönelik düzenlediği terör saldırısı girişimi akamete uğratıldı" ifadelerini kullanan Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Kursk Bölgesi'nde 2, Bryansk Bölgesi'nde 5, Oryol Bölgesi'nde 4, Krasnodar Krayı'nda 2 ve Karadeniz havzası semalarında 6 İHA'yı imha ettiğini vurguladı.Oryol Bölge Valisi Andrey Klıçkov, Ukrayna ordusunun saldırı girişiminin bölgedeki enerji ve yakıt tesislerini hedef aldığını bildirdi.Saldırının hedefine ulaşamadığını söyleyen Klıçkov, imha edilen İHA'larla nedeniyle herhangi bir yaralanma vakası olmadığını da kaydetti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240209/putin-x-platformunun-abd-gundeminde-en-cok-konusulanlar-arasinda-1080564966.html
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Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırı girişimleri püskürtüldü

10:58 09.02.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rusya'nın farklı bölgelerindeki tesisleri 19 İHA'yla hedef aldığını ancak saldırı girişimlerinin başarıyla püskürtüldüğünü açıkladı.
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.

"Bu gece Kiev rejiminin 19 uçak tipi İHA'yla Rusya topraklarındaki tesislere yönelik düzenlediği terör saldırısı girişimi akamete uğratıldı" ifadelerini kullanan Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Kursk Bölgesi'nde 2, Bryansk Bölgesi'nde 5, Oryol Bölgesi'nde 4, Krasnodar Krayı'nda 2 ve Karadeniz havzası semalarında 6 İHA'yı imha ettiğini vurguladı.

Oryol Bölge Valisi Andrey Klıçkov, Ukrayna ordusunun saldırı girişiminin bölgedeki enerji ve yakıt tesislerini hedef aldığını bildirdi.

Saldırının hedefine ulaşamadığını söyleyen Klıçkov, imha edilen İHA'larla nedeniyle herhangi bir yaralanma vakası olmadığını da kaydetti.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
ABD’li gazeteci Carlson'ın Rusya lideri Putin ile yaptığı röportaj - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
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