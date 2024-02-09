https://sputniknews.com.tr/20240209/rusyadan-baeye-rus-askerlerinin-ukraynadan-iadesine-katkisi-icin-tesekkur-1080588559.html

Rusya’dan BAE'ye Rus askerlerinin Ukrayna'dan iadesine katkısı için teşekkür

Rusya’dan BAE'ye Rus askerlerinin Ukrayna'dan iadesine katkısı için teşekkür

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) 100 esir Rus askerinin Ukrayna'dan iadesine katkısı için teşekkür etti. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T23:09+0300

2024-02-09T23:09+0300

2024-02-09T23:09+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

teşekkür

esir takası

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 100 Rus askerinin Rusya’ya geri getirilmesindeki katkıları sebebiyle Birleşik Arap emirlikleri’ne teşekkür etti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rus askeri personelinin geri dönüşünü organize etmedeki katkılarından ötürü Birleşik Arap Emirlikleri'ne şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.Perşembe günü Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan görüşmeler sonucunda Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 100 Rus askerinin Rusya’ya geri getirildiğini, karşılığında 100 Ukrayna askerinin teslim edildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240208/rusya-savunma-bakanligi-100-rus-asker-ukrayna-esaretinden-kurtarilarak-rusyaya-getirildi-1080552856.html

rusya

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), teşekkür, esir takası