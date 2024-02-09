https://sputniknews.com.tr/20240209/rusyadan-baeye-rus-askerlerinin-ukraynadan-iadesine-katkisi-icin-tesekkur-1080588559.html
Rusya’dan BAE'ye Rus askerlerinin Ukrayna'dan iadesine katkısı için teşekkür
Rusya’dan BAE'ye Rus askerlerinin Ukrayna'dan iadesine katkısı için teşekkür
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) 100 esir Rus askerinin Ukrayna'dan iadesine katkısı için teşekkür etti. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T23:09+0300
2024-02-09T23:09+0300
2024-02-09T23:09+0300
ukrayna krizi
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rusya dışişleri bakanlığı
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
teşekkür
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 100 Rus askerinin Rusya’ya geri getirilmesindeki katkıları sebebiyle Birleşik Arap emirlikleri’ne teşekkür etti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rus askeri personelinin geri dönüşünü organize etmedeki katkılarından ötürü Birleşik Arap Emirlikleri'ne şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.Perşembe günü Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan görüşmeler sonucunda Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 100 Rus askerinin Rusya’ya geri getirildiğini, karşılığında 100 Ukrayna askerinin teslim edildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240208/rusya-savunma-bakanligi-100-rus-asker-ukrayna-esaretinden-kurtarilarak-rusyaya-getirildi-1080552856.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), teşekkür, esir takası
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), teşekkür, esir takası
Rusya’dan BAE'ye Rus askerlerinin Ukrayna'dan iadesine katkısı için teşekkür
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) 100 esir Rus askerinin Ukrayna'dan iadesine katkısı için teşekkür etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 100 Rus askerinin Rusya’ya geri getirilmesindeki katkıları sebebiyle Birleşik Arap emirlikleri’ne teşekkür etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rus askeri personelinin geri dönüşünü organize etmedeki katkılarından ötürü Birleşik Arap Emirlikleri'ne şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.
Perşembe günü Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan görüşmeler sonucunda Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 100 Rus askerinin Rusya’ya geri getirildiğini, karşılığında 100 Ukrayna askerinin teslim edildiğini duyurmuştu.