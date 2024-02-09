https://sputniknews.com.tr/20240209/rus-vekil-morozov-nazi-rejimi-kadro-degisiklikleriyle-guzellestirilemez-1080558442.html

Rus vekil Morozov: Nazi rejimi kadro değişiklikleriyle ‘güzelleştirilemez’

Rus vekil Morozov: Nazi rejimi kadro değişiklikleriyle ‘güzelleştirilemez’

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Oleg Morozov, Kiev’deki Nazi rejiminin kadro değişiklikleriyle güzelleştirilemeyeceğini ifade etti. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T00:13+0300

2024-02-09T00:13+0300

2024-02-09T00:13+0300

anton morozov

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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın görevden alınması ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy’in getirilmesini Sputnik’e değerlendiren Morozov, Kiev’deki Nazi rejiminin kadro değişiklikleriyle güzelleştirilemeyeceğini söyledi.Morozov, "Cephede kimi vuracağımız bizim için fark etmiyor; Zalujnıy ya da Sırskiy. Nazi rejimi kadro değişiklikleriyle kurtarılamaz ve güzelleştirilemez! Bu rejim tamamen Batı'ya bağımlı ve Sırskiy'nin kaynağı da orada, askeri liderlik yeteneğinde değil. Bu nedenle görevimiz, Kiev’in askeri potansiyelini mümkün olan en kısa sürede yok etmektir. Ve o zaman hiçbir Sırskiy rejimi de onu kurtaramayacak” dedi.Zelenskiy'in personel kadrosundaki değişikliklerinin çok da önemli olmadığına vurgu yapan Morozov, "Bence Zalujnıy'ın rolünün önemi gereğinden fazla abartılıyor" diye konuştu.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın görevden alındığını ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy’in getirildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240208/ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniy-gorevden-alindi-1080551450.html

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anton morozov