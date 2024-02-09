https://sputniknews.com.tr/20240209/mitten-ypgye-operasyon-kritik-isim-olan-suriyeli-ahmed-al-hac-omer-yakalandi-1080562348.html
MİT'ten YPG'ye operasyon: Kritik isim olan Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer yakalandı
MİT'ten YPG'ye operasyon: Kritik isim olan Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer yakalandı
MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylem hazırlığında olan YPG’li militan Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T09:04+0300
2024-02-09T09:04+0300
2024-02-09T09:26+0300
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MİT, YPG* istihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer’in, Suriye’deki Kurtarılmış Bölgelerde TSK ve SMO’na yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. MİT’in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı SMO/Askeri Polisi Ahmet Al Hac Ömer yakalandı.*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240209/yerlikayadan-rekor-duyuru-toplam-2-ton-149-kilogram-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1080561830.html
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mit, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), operasyon, suriye, ypg
mit, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), operasyon, suriye, ypg
MİT'ten YPG'ye operasyon: Kritik isim olan Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer yakalandı
09:04 09.02.2024 (güncellendi: 09:26 09.02.2024)
MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylem hazırlığında olan YPG’li militan Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı.
MİT, YPG* istihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer’in, Suriye’deki Kurtarılmış Bölgelerde TSK ve SMO’na yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. MİT’in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı SMO/Askeri Polisi Ahmet Al Hac Ömer yakalandı.
*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.