Yerlikaya'dan rekor duyuru: Toplam 2 ton 149 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
08:11 09.02.2024 (güncellendi: 09:07 09.02.2024)
© AAİsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon
© AA
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 2 tonu aşkın uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birçok ilde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonlarda toplam 2 ton 149 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti..
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 9, 2024
Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 1️⃣5️⃣ İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-49” Operasyonlarında
1️⃣ Ton 1️⃣1️⃣0️⃣Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi❗️
2️⃣1️⃣4️⃣ Zehir Taciri… pic.twitter.com/rAuK48WAGx
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 9, 2024
Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣8️⃣ İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-48” Operasyonlarında;
1️⃣ Ton 3️⃣9️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
5️⃣0️⃣9️⃣ Bin adet… pic.twitter.com/aIRjYhxusd