https://sputniknews.com.tr/20240209/yerlikayadan-rekor-duyuru-toplam-2-ton-149-kilogram-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1080561830.html

Yerlikaya'dan rekor duyuru: Toplam 2 ton 149 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Yerlikaya'dan rekor duyuru: Toplam 2 ton 149 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 2 tonu aşkın uyuşturucu maddenin ele... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T08:11+0300

2024-02-09T08:11+0300

2024-02-09T09:07+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birçok ilde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonlarda toplam 2 ton 149 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti..

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