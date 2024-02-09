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Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve çığ beklentisi
Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve çığ beklentisi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. MGM, 14 ile sarı kodlu çığ uyarısı yaparken, Mersin için de kuvvetli yağış uyarısı... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T09:33+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç), Güneydoğu Anadolu (Siirt harçc) ile Muğla, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi olduğu belirtildi.Çığ tehlikesiDoğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır için sarı kodla çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.Bu gece saatlerinden sonra Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Mersin için yapılan sarı kodlu uyarıda, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve çığ beklentisi

09:33 09.02.2024 (güncellendi: 09:34 09.02.2024)
© AA / Muhammed Gencebay Gürİstanbul'da, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış öncesinde gökyüzünde "raf bulutları (shelf cloud)" görüldü
İstanbul'da, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış öncesinde gökyüzünde raf bulutları (shelf cloud) görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© AA / Muhammed Gencebay Gür
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. MGM, 14 ile sarı kodlu çığ uyarısı yaparken, Mersin için de kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç), Güneydoğu Anadolu (Siirt harçc) ile Muğla, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi olduğu belirtildi.

Çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve
Iğdır için sarı kodla çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Bu gece saatlerinden sonra Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Mersin için yapılan sarı kodlu uyarıda, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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