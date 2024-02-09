https://sputniknews.com.tr/20240209/merkez-bankasindan-kredi-kartlarina-duzenleme-taksit-sinirlamasi-gelecek-mi-ne-kadar-olacak-1080561734.html

Merkez Bankası'ndan kredi kartlarına düzenleme: Taksit sınırlaması gelecek mi, ne kadar olacak?

Merkez Bankası'ndan kredi kartlarına düzenleme: Taksit sınırlaması gelecek mi, ne kadar olacak?

Son olarak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ‘kredi kartlarına bir taksit sınırlaması getirilecek mi?’ sorusunu yanıtladı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T09:21+0300

2024-02-09T09:21+0300

2024-02-09T09:38+0300

ekonomi

fatih karahan

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

kredi kartı

kredi kartı limiti

düzenleme

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu

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Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken, kredi kartı harcamalarındaki artış sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi program hayata geçirilirken yeni adımların gelebileceği sinyali verilmişti. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu sunumunda ‘kredi kartı taksitlerine sınırlama getirilecek mi?’ şeklindeki soruya “Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunun geçici olup olmadığı net değil. Bir argüman şu: Asgari ücretin artacağı bekleniyordu bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir, geçici olabilir. Bundan bağımsız olarak kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Birkaç fikrimiz var ama çalışmalarımız sürüyor. Bir şey zikretmek için erken, belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuna paylaşacağız” dedi.Peki kredi kartlarına düzenleme nasıl olacak, hangi sektörlerdeki harcamalara sınırlama gelir? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram açıklamalarda bulundu:'Lokanta ve otel harcamalarına sınırlama gelebilir'Limit artışına sınır ve taksit sınırlaması getirilebilirTaksit sınırlaması ne kadar olur?'Yeni düzenlemeler gelecek'Fast ile ödeme isteme

https://sputniknews.com.tr/20240208/tum-bankalardan-uyari-geldi-tmsf-devreye-giriyor-31-mayisa-kadar-e-devletten-kontrol-edilmeli-1080528157.html

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