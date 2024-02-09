Merkez Bankası'ndan kredi kartlarına düzenleme: Taksit sınırlaması gelecek mi, ne kadar olacak?
09:21 09.02.2024 (güncellendi: 09:38 09.02.2024)
© AAPos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme
© AA
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Son olarak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ‘kredi kartlarına bir taksit sınırlaması getirilecek mi?’ sorusunu yanıtladı.
Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken, kredi kartı harcamalarındaki artış sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi program hayata geçirilirken yeni adımların gelebileceği sinyali verilmişti.
Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu sunumunda ‘kredi kartı taksitlerine sınırlama getirilecek mi?’ şeklindeki soruya “Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunun geçici olup olmadığı net değil. Bir argüman şu: Asgari ücretin artacağı bekleniyordu bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir, geçici olabilir. Bundan bağımsız olarak kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Birkaç fikrimiz var ama çalışmalarımız sürüyor. Bir şey zikretmek için erken, belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuna paylaşacağız” dedi.
Peki kredi kartlarına düzenleme nasıl olacak, hangi sektörlerdeki harcamalara sınırlama gelir? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram açıklamalarda bulundu:
“Kredi kartı harcamalarında yüzde 115’lik bir artış var. Bunun önemli bir kısmı enflasyonist etkiden dolayı sabit gelirli olup maaşı yetmeyen kişilerin kredi kartlarına yüklenmesidir. Maaşınızın çok daha üzerinde kredi kartı limiti açılabiliyor. Bu limitten dolayı harcamalar da artabiliyor. Bir kredi kartından alıp diğer kredi kartına borcu yatırmak suretiyle harcamalar yapılabiliyor. Kredi kartının bu şekilde kullanılması enflasyonist etkiye sebep veriyor. Enflasyonla mücadele kapsamında amaç ısınan ekonominin soğutulması ve iç talebin kısılmasıdır. Burada kredi kartlarına bir sınırlama gelecektir. Bir başka etken de yurt dışı kredi kartı harcamalarıdır. Yurt içinde bir mal daha pahalı, yurt dışında ise daha ucuz olabiliyor. Yurt dışından alınan mala ilişkin ithalat vergileri, KDV vs. verilmesine rağmen daha ucuza gelmesi yurt dışı harcamalarını artırdı. Bu harcamalar kredi kartları ile yapılabiliyor."
'Lokanta ve otel harcamalarına sınırlama gelebilir'
"Kredi kartı harcamalarının olduğu bazı sektörler de otel ve lokantalar sektörüdür. Lokanta ve otel sektörü son 4 dönemdir enflasyonun en yüksek çıktığı sektör. Lokanta ve otel sektörü için bir kredi kartı sınırlaması gelebileceğini düşünüyorum."
Limit artışına sınır ve taksit sınırlaması getirilebilir
"Kredi kartının limitlerinin artırılmasının önüne geçilebilir, taksit sınırlaması getirilebilir. Bununla birlikte kredi kartı harcamaları yavaşlatılabilir."
Taksit sınırlaması ne kadar olur?
"Lokanta ve otel sektörüne bir kredi kartı sınırlaması getirileceğini düşünüyorum. Eğitim ve ulaşım da enflasyonun yüksek olduğu sektörler. Enflasyondaki katılığı kırmak adına bu sektörlere de taksit sınırlaması getirilebilir."
'Yeni düzenlemeler gelecek'
"Önümüzdeki dönemde bankacılık sektöründe şöyle bir düzenleme bekliyorum: TL mevduatın payını artırmak asıl önemli olan husus. 140 milyar dolar düzeyine gelen Merkez Bankası rezervleri 137 milyar dolar seviyesine indi. Düşüşün asıl sebebi yabancı para cinsinden kur korumalı mevduatların vade sonunda döviz alması diyebiliriz. Bu engellenebilirse tekrardan doların artması engellenir ve KKM’den hızlı bir çıkış olabilir. TL mevduatların cazibesini artırmak için adımlar atılabilir. TL mevduata ilişkin zorunlu karşılıklara faiz verilecek. Bu bankalar için olumlu bir süreçtir. Bankalara kredi notu düzenlemesi yapılacak."
Fast ile ödeme isteme
"FAST işlemleri günün her saatinde yapılabilen bir para transferi işlemi. Sistemde bir değişikliğe gidildi. Artık karşı taraftan ödeme istenebiliyor. Limitler yükseltildi, bu sayede ticaret daha da aktif bir şekilde yapılacaktır diyebiliriz.”