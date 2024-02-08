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https://sputniknews.com.tr/20240208/tum-bankalardan-uyari-geldi-tmsf-devreye-giriyor-31-mayisa-kadar-e-devletten-kontrol-edilmeli-1080528157.html
Tüm bankalardan uyarı geldi: TMSF devreye giriyor, 31 Mayıs’a kadar e-Devlet’ten kontrol edilmeli
Tüm bankalardan uyarı geldi: TMSF devreye giriyor, 31 Mayıs’a kadar e-Devlet’ten kontrol edilmeli
Bankalar gazetelere 'Müşterilerimizin dikkatine', 'Hesap sahiplerimize duyurulur' başlıklarıyla ilanlar verdi. 15 Mayıs'a kadar 10 yıldır işlem yapılmayan... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024-02-08T10:20+0300
banka
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ekonomi
e-devlet
e-devlet kapısı
banka kartı
tmsf
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
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uzman
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Bankalar kendi şubelerinde hesabı olan kişilere yönelik olarak verdikleri ilanlarda ve kendi internet sitelerinin duyuru bölümlerinden önemli bir uyarıda bulundu.Bankalar gazeteye ilan verdiBugünlerde bankalar birbiri ardına müşterilerine konu hakkında hatırlatma yapmaya devam ediyor. Bugün Türkiye İş Bankası, Halk Bank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, TEB, Türkiye Finans, ING, Citibank, Aktif Yatırım, Kuveyt Türk, Şekerbank, Burgan Bank gazetelere ilan verdi.31 Mayıs'a kadar halledilmeliBankalar tüm müşterilerini gazetelere verdikleri ilanlarla uyarıyor, hareketsiz hesaplardaki paralar 31 Mayıs'a kadar alınmazsa TMSF’ye kalacak.E-devletten sorgulanıyorPeki, hangi bankada toplam kaç hesap olduğu nasıl öğrenilir? Aslında bunu öğrenmek oldukça basit. Kanal D ana haberin haberine göre, e-Devlet hesabınıza girip banka sorgulama yazdığınızda hesabınızın olduğu bankalar sıralı şekilde karşınıza çıkıyor.'Vefat eden yakınlarınızın hesaplarını takip edin'Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, “Bu parayı alma şansınız var. 10 yıl ile birlikte bankalar bunu internet adreslerinde paylaşıyorlar. Birçok ciddi bedeller de bu şekilde bankada kalabilir. Düşük bedeller de kalabilir. 1 liranız bile olsa mutlaka onun peşine düşün. Özellikle vefat eden yakınları ile alakalı vatandaşlarımız mutlaka bunu takip etsinler” şeklinde açıklamada bulundu.Banka müşterilerinden bazılarının 7-8 hesabı olmasına rağmen bununla ilgilenmediklerini dile getiren uzman, e-devletten kontrol yapılması gerektiğini belirtti.
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banka, banka hesabı, e-devlet, e-devlet kapısı, banka kartı, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), uyarı, uzman, uzman yorumu
banka, banka hesabı, e-devlet, e-devlet kapısı, banka kartı, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), uyarı, uzman, uzman yorumu

Tüm bankalardan uyarı geldi: TMSF devreye giriyor, 31 Mayıs’a kadar e-Devlet’ten kontrol edilmeli

10:13 08.02.2024 (güncellendi: 10:20 08.02.2024)
© AATMSF
TMSF - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AA
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Bankalar gazetelere 'Müşterilerimizin dikkatine', 'Hesap sahiplerimize duyurulur' başlıklarıyla ilanlar verdi. 15 Mayıs'a kadar 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplardaki paraların TMSF'ye aktarılacağı belirtildi.
Bankalar kendi şubelerinde hesabı olan kişilere yönelik olarak verdikleri ilanlarda ve kendi internet sitelerinin duyuru bölümlerinden önemli bir uyarıda bulundu.

Bankalar gazeteye ilan verdi

Bugünlerde bankalar birbiri ardına müşterilerine konu hakkında hatırlatma yapmaya devam ediyor. Bugün Türkiye İş Bankası, Halk Bank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, TEB, Türkiye Finans, ING, Citibank, Aktif Yatırım, Kuveyt Türk, Şekerbank, Burgan Bank gazetelere ilan verdi.

31 Mayıs'a kadar halledilmeli

Bankalar tüm müşterilerini gazetelere verdikleri ilanlarla uyarıyor, hareketsiz hesaplardaki paralar 31 Mayıs'a kadar alınmazsa TMSF’ye kalacak.

E-devletten sorgulanıyor

Peki, hangi bankada toplam kaç hesap olduğu nasıl öğrenilir? Aslında bunu öğrenmek oldukça basit. Kanal D ana haberin haberine göre, e-Devlet hesabınıza girip banka sorgulama yazdığınızda hesabınızın olduğu bankalar sıralı şekilde karşınıza çıkıyor.

'Vefat eden yakınlarınızın hesaplarını takip edin'

Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, “Bu parayı alma şansınız var. 10 yıl ile birlikte bankalar bunu internet adreslerinde paylaşıyorlar. Birçok ciddi bedeller de bu şekilde bankada kalabilir. Düşük bedeller de kalabilir. 1 liranız bile olsa mutlaka onun peşine düşün. Özellikle vefat eden yakınları ile alakalı vatandaşlarımız mutlaka bunu takip etsinler” şeklinde açıklamada bulundu.
Banka müşterilerinden bazılarının 7-8 hesabı olmasına rağmen bununla ilgilenmediklerini dile getiren uzman, e-devletten kontrol yapılması gerektiğini belirtti.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
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