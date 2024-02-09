https://sputniknews.com.tr/20240209/medvedevden-yeni-ukrayna-genelkurmay-baskanina-dair-aciklama-nefret-ve-tiksinti-uyandiriyor-1080578425.html

Medvedev'den yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı'na dair açıklama: Nefret ve tiksinti uyandırıyor

Medvedev'den yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı'na dair açıklama: Nefret ve tiksinti uyandırıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in biyografisinin nefret, küçümseme ve tiksinti... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T17:28+0300

2024-02-09T17:28+0300

2024-02-09T17:28+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

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ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

aleksandr sırskiy

valeriy zalujnıy

vladimir zelenskiy

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Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev'e göre nefret, Sovyetler Birliği'nin (ve aslında Rusya İmparatorluğu'nun) çöküşünde parmağı olan herkese yönelik. Rus siyasetçi, bundan dolayı dünya düzenini dengeleyen devasa bir ülkenin ortadan kaybolduğunu ve milyonlarca insanın acıya ve ölüme mahkum olduğunu vurguladı.Medvedev, küçümseme duygusunu Rusya ve Ukrayna halklarını (daha doğrusu yegane Rus halkını) mümkün olan her şekilde yeni bir iç savaşa iten Batı ülkelerine karşı hissettiğini belirtirken bir Sovyet-Rus subayı olan ancak daha sonra Bandera hainine dönüşen Sırskiy'in yeminini ihlal etmesi ve Nazilere hizmet ederek sevdiklerini yok etmesinin tiksinti duygusuna neden olduğunu vurguladı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden aldığını ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Sırskiy'i atadığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240208/ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniy-gorevden-alindi-1080551450.html

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dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, valeriy zalujnıy, vladimir zelenskiy