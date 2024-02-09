https://sputniknews.com.tr/20240209/kilicdarogluna-2-yila-kadar-hapis-istemi-1080569070.html

Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi

Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle 'hakaret' suçundan 2... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T11:39+0300

2024-02-09T11:39+0300

2024-02-09T11:39+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

hapis

hapis cezası

hapis istemi

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Amasya'da 2014'te düzenlenen bir mitingde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Bilal Erdoğan'ın, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla Başsavcılığa başvurarak, Kılıçdaroğlu'nun Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 Ocak 2014'te düzenlenen mitingdeki konuşmasında kendisine yönelik 'hakaret' suçunu işlediğini belirterek, son seçimle milletvekili dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi olduklarını belirttiği aktarıldı.İddianamede, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosuna müzekkere çıkarıldığı, buna istinaden sanığın avukatı Celal Çelik tarafından yazılı savunma yapıldığı ifade edildi.İsnat edilen suçun uzlaşmaya tabi suçlar arasında bulunması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği bildirilen iddianamede, tarafların uzlaşmadığı kaydedildi.İddianamede, bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

https://sputniknews.com.tr/20240202/aksener-hesap-sormustu-kilicdarogludan-dogrulama-geldi-meral-hanim-gercegi-soylemis-1080295447.html

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kemal kılıçdaroğlu, hapis, hapis cezası, hapis istemi