https://sputniknews.com.tr/20240209/kaldiracli-doviz-islemi-yapan-59-siteye-erisim-engeli-1080577775.html

Kaldıraçlı döviz işlemi yapan 59 siteye erişim engeli

Kaldıraçlı döviz işlemi yapan 59 siteye erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 59 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T16:45+0300

2024-02-09T16:45+0300

2024-02-09T16:45+0300

türkiye

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

döviz

kaldıraçlı döviz

engel

yasak

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SPK’nın 8 Şubat tarihli bültenine göre bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi.SPK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan bültende şu ifadeler yer alıyor:

https://sputniknews.com.tr/20240208/spk-limak-dogu-anadolu-cimento-sanayi-ve-ticaret-asnin-halka-arzini-onayladi-1080557729.html

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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), döviz, kaldıraçlı döviz, engel, yasak