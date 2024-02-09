https://sputniknews.com.tr/20240209/kaldiracli-doviz-islemi-yapan-59-siteye-erisim-engeli-1080577775.html
Kaldıraçlı döviz işlemi yapan 59 siteye erişim engeli
Kaldıraçlı döviz işlemi yapan 59 siteye erişim engeli
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 59 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T16:45+0300
2024-02-09T16:45+0300
2024-02-09T16:45+0300
türkiye
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
döviz
kaldıraçlı döviz
engel
yasak
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SPK’nın 8 Şubat tarihli bültenine göre bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi.SPK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan bültende şu ifadeler yer alıyor:
https://sputniknews.com.tr/20240208/spk-limak-dogu-anadolu-cimento-sanayi-ve-ticaret-asnin-halka-arzini-onayladi-1080557729.html
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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), döviz, kaldıraçlı döviz, engel, yasak
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), döviz, kaldıraçlı döviz, engel, yasak
Kaldıraçlı döviz işlemi yapan 59 siteye erişim engeli
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 59 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.
SPK’nın 8 Şubat tarihli bültenine göre bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi.
SPK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan bültende şu ifadeler yer alıyor:
Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.