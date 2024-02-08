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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240208/spk-limak-dogu-anadolu-cimento-sanayi-ve-ticaret-asnin-halka-arzini-onayladi-1080557729.html
SPK, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı
SPK, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına onay verdi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T23:48+0300
2024-02-08T23:49+0300
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
limak holding
ekonomi
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SPK bültenine göre, Kurul, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 16,20 liradan halka arz başvurusunu onayladı.Kurul, Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AŞ'nin 699 milyon 360 bin 537.32 lira, Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi AŞ'nin 100 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, VBT Yazılım AŞ'nin 91 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.SPK ayrıca Çağdaş Faktoring AŞ'nin 559 milyon 50 bin lira, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik AŞ'nin 1 milyar lira, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar lira, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 400 milyon lira, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, TEB Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 250 milyon lira, Nurol İnşaat ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar lira, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Toprak Mahsulleri Ofisi AŞ'nin 8 milyar lira, T.C. Ziraat Bankası AŞ'nin 30 milyar lira ve 7 milyar dolar, Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 3 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.Fibabanka AŞ Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusu da onaylandı.Kurul, Turk Fone Telekomünikasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketine 155 bin 567 lira, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret AŞ (BOBET) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili bir kişiye 69 bin 783 lira idari para cezası uyguladı.9 kişi hakkında suç duyurusuSPK, "hmd", "hmdfx", "hmdsystem", "hmdtr" ve "hmdinvestment" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve 9 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20240208/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-turkiye-11-trilyon-dolarin-uzerinde-ekonomik-buyukluge-ulasacak-1080556258.html
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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), limak holding
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), limak holding

SPK, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı

23:48 08.02.2024 (güncellendi: 23:49 08.02.2024)
© AASermaye Piyasası Kurulu - SPK
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına onay verdi.
SPK bültenine göre, Kurul, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 16,20 liradan halka arz başvurusunu onayladı.
Kurul, Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AŞ'nin 699 milyon 360 bin 537.32 lira, Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi AŞ'nin 100 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, VBT Yazılım AŞ'nin 91 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
SPK ayrıca Çağdaş Faktoring AŞ'nin 559 milyon 50 bin lira, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik AŞ'nin 1 milyar lira, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar lira, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 400 milyon lira, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, TEB Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 250 milyon lira, Nurol İnşaat ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar lira, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Toprak Mahsulleri Ofisi AŞ'nin 8 milyar lira, T.C. Ziraat Bankası AŞ'nin 30 milyar lira ve 7 milyar dolar, Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 3 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.
Fibabanka AŞ Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusu da onaylandı.
Kurul, Turk Fone Telekomünikasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketine 155 bin 567 lira, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret AŞ (BOBET) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili bir kişiye 69 bin 783 lira idari para cezası uyguladı.

9 kişi hakkında suç duyurusu

SPK, "hmd", "hmdfx", "hmdsystem", "hmdtr" ve "hmdinvestment" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve 9 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçeleri üzerine gerçekleştirilen görüşmelerde konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye 1.1 trilyon doların üzerinde ekonomik büyüklüğe ulaşacak
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