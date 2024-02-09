https://sputniknews.com.tr/20240209/israilli-general-hizbullaha-yonelik-saldiriya-hazirlaniyoruz-1080582709.html
İsrailli general: Hizbullah'a yönelik saldırıya hazırlanıyoruz
İsrailli general: Hizbullah'a yönelik saldırıya hazırlanıyoruz
İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, Hizbullah'a yönelik saldırıya hazırlandıklarını açıkladı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T19:02+0300
2024-02-09T19:02+0300
2024-02-09T19:02+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
israil savunma bakanlığı
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hizbullah lideri hasan nasrallah
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israil-filistin sorunu
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İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail'in kuzeyinde yerel yetkililerle yaptığı görüşmede konuşan Tümgeneral Gordin, ülkenin kuzeyindeki vatandaşlarının evlerine dönmesini sağlamak için Hizbullah'a karşı daha geniş bir saldırı hazırlığında olduklarını söyledi.Gordin İsrail ordusunun Hizbullah'a karşı saldırıya geçmeye hazırlandığını belirterek, "Amacımız kuzeydeki güvenlik durumunu, bölge sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine döndürmemizi sağlayacak şekilde değiştirmektir" dedi.Gordin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240207/israil-savunma-bakani-gallant-gazzeye-saldirilarimiz-surecek-1080518157.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, filistin, israil-filistin sorunu
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, filistin, israil-filistin sorunu
İsrailli general: Hizbullah'a yönelik saldırıya hazırlanıyoruz
İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, Hizbullah'a yönelik saldırıya hazırlandıklarını açıkladı.
İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail'in kuzeyinde yerel yetkililerle yaptığı görüşmede konuşan Tümgeneral Gordin, ülkenin kuzeyindeki vatandaşlarının evlerine dönmesini sağlamak için Hizbullah'a karşı daha geniş bir saldırı hazırlığında olduklarını söyledi.
Gordin İsrail ordusunun Hizbullah'a karşı saldırıya geçmeye hazırlandığını belirterek, "Amacımız kuzeydeki güvenlik durumunu, bölge sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine döndürmemizi sağlayacak şekilde değiştirmektir" dedi.
Gordin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bugünlerde değişmekte olan güvenlik gerçekliğini değiştirmeye kararlıyız ve savaşı genişletmek için hazırlanmaya ve saldırıya geçmeye devam edeceğiz. Bu bizim görevimiz. Hizbullah'a zarar vermek ve kabiliyetlerini boşa çıkarmak için savunma savaşı vermeye devam edeceğiz. Bizim görevimiz kuzeyde toplumları korumaktır. Faaliyet gösterme şeklimiz ve faaliyet göstermeye devam etme niyetim, sizinle ve bölge sakinleriyle tam bir ortaklık içinde olmaktır. Kuzeyde yaşayanlar bize devam etmemiz için güç veren ve kuzeyde bugüne kadar elde ettiğimiz başarılara ulaşmamızı sağlayan unsurlardır.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.