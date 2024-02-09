İsrailli general: Hizbullah'a yönelik saldırıya hazırlanıyoruz

Bugünlerde değişmekte olan güvenlik gerçekliğini değiştirmeye kararlıyız ve savaşı genişletmek için hazırlanmaya ve saldırıya geçmeye devam edeceğiz. Bu bizim görevimiz. Hizbullah'a zarar vermek ve kabiliyetlerini boşa çıkarmak için savunma savaşı vermeye devam edeceğiz. Bizim görevimiz kuzeyde toplumları korumaktır. Faaliyet gösterme şeklimiz ve faaliyet göstermeye devam etme niyetim, sizinle ve bölge sakinleriyle tam bir ortaklık içinde olmaktır. Kuzeyde yaşayanlar bize devam etmemiz için güç veren ve kuzeyde bugüne kadar elde ettiğimiz başarılara ulaşmamızı sağlayan unsurlardır.