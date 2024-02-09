https://sputniknews.com.tr/20240209/ingiltere-israilin-refaha-saldirma-olasiligi-konusunda-derin-endise-duyuyoruz-1080588172.html

İngiltere: İsrail'in Refah'a saldırma olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz

İngiltere: İsrail'in Refah'a saldırma olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz

İngiltere, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a bir saldırı düzenleme olasılığından derin endişe duyduğu açıklamasını yaparak İsrail'e sivilleri ve evleri... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T22:46+0300

2024-02-09T22:46+0300

2024-02-09T22:46+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

refah

gazze

gazze şeridi

ingiltere

ingiltere dışişleri bakanlığı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079624836_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_3f7896eb938476c58cb6b3f666e6ac7b.jpg

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AA'nın konuya ilişkin sorusunu yanıtlayarak, "Gazze nüfusunun yarısının sığındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması açısından hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nın bulunduğu Refah'a bir askeri saldırı olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı.Sözcü, Gazze'de önceliğin çatışmalara acil insani ara verilmesi, yardımların bölgeye girmesi, esirlerin çıkarılması ve sürdürülebilir kalıcı ateşkes için çalışılması gerektiğini kaydetti.Konuşmasında İsrail'e seslenen Sözcü, "Çok sayıda sivil bu çatışmada hayatını kaybetti. Tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeli. İsrail'in operasyonlarını askeri hedeflerle sınırlı tutmasını, sivillere zarar vermekten ve evleri tahrip etmekten kaçınmak konusunda daha fazla özen göstermesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240209/birlesmis-milletler-refahtaki-sivillerin-durumundan-ciddi-endise-duyuyoruz-1080586791.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, refah, gazze, gazze şeridi, ingiltere, ingiltere dışişleri bakanlığı