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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240209/ingiltere-israilin-refaha-saldirma-olasiligi-konusunda-derin-endise-duyuyoruz-1080588172.html
İngiltere: İsrail'in Refah'a saldırma olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz
İngiltere: İsrail'in Refah'a saldırma olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz
İngiltere, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a bir saldırı düzenleme olasılığından derin endişe duyduğu açıklamasını yaparak İsrail'e sivilleri ve evleri... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T22:46+0300
2024-02-09T22:46+0300
israil- filistin çatışması
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AA'nın konuya ilişkin sorusunu yanıtlayarak, "Gazze nüfusunun yarısının sığındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması açısından hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nın bulunduğu Refah'a bir askeri saldırı olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı.Sözcü, Gazze'de önceliğin çatışmalara acil insani ara verilmesi, yardımların bölgeye girmesi, esirlerin çıkarılması ve sürdürülebilir kalıcı ateşkes için çalışılması gerektiğini kaydetti.Konuşmasında İsrail'e seslenen Sözcü, "Çok sayıda sivil bu çatışmada hayatını kaybetti. Tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeli. İsrail'in operasyonlarını askeri hedeflerle sınırlı tutmasını, sivillere zarar vermekten ve evleri tahrip etmekten kaçınmak konusunda daha fazla özen göstermesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240209/birlesmis-milletler-refahtaki-sivillerin-durumundan-ciddi-endise-duyuyoruz-1080586791.html
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İngiltere: İsrail'in Refah'a saldırma olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz

22:46 09.02.2024
© AA / Abed Rahim Khatibİsrail ordusu Gazze Şeridi saldırı
İsrail ordusu Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© AA / Abed Rahim Khatib
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İngiltere, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a bir saldırı düzenleme olasılığından derin endişe duyduğu açıklamasını yaparak İsrail'e sivilleri ve evleri koruma çağrısı yaptı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AA'nın konuya ilişkin sorusunu yanıtlayarak, "Gazze nüfusunun yarısının sığındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması açısından hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nın bulunduğu Refah'a bir askeri saldırı olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Sözcü, Gazze'de önceliğin çatışmalara acil insani ara verilmesi, yardımların bölgeye girmesi, esirlerin çıkarılması ve sürdürülebilir kalıcı ateşkes için çalışılması gerektiğini kaydetti.
Konuşmasında İsrail'e seslenen Sözcü, "Çok sayıda sivil bu çatışmada hayatını kaybetti. Tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeli. İsrail'in operasyonlarını askeri hedeflerle sınırlı tutmasını, sivillere zarar vermekten ve evleri tahrip etmekten kaçınmak konusunda daha fazla özen göstermesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Gazze Şeridi Filistin halkı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Birleşmiş Milletler: Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz
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