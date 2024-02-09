https://sputniknews.com.tr/20240209/ingiltere-israilin-refaha-saldirma-olasiligi-konusunda-derin-endise-duyuyoruz-1080588172.html
İngiltere: İsrail'in Refah'a saldırma olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz
İngiltere: İsrail'in Refah'a saldırma olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz
İngiltere, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a bir saldırı düzenleme olasılığından derin endişe duyduğu açıklamasını yaparak İsrail'e sivilleri ve evleri... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T22:46+0300
2024-02-09T22:46+0300
2024-02-09T22:46+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
refah
gazze
gazze şeridi
ingiltere
ingiltere dışişleri bakanlığı
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AA'nın konuya ilişkin sorusunu yanıtlayarak, "Gazze nüfusunun yarısının sığındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması açısından hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nın bulunduğu Refah'a bir askeri saldırı olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı.Sözcü, Gazze'de önceliğin çatışmalara acil insani ara verilmesi, yardımların bölgeye girmesi, esirlerin çıkarılması ve sürdürülebilir kalıcı ateşkes için çalışılması gerektiğini kaydetti.Konuşmasında İsrail'e seslenen Sözcü, "Çok sayıda sivil bu çatışmada hayatını kaybetti. Tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeli. İsrail'in operasyonlarını askeri hedeflerle sınırlı tutmasını, sivillere zarar vermekten ve evleri tahrip etmekten kaçınmak konusunda daha fazla özen göstermesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240209/birlesmis-milletler-refahtaki-sivillerin-durumundan-ciddi-endise-duyuyoruz-1080586791.html
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filistin
gazze
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, refah, gazze, gazze şeridi, ingiltere, ingiltere dışişleri bakanlığı
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, refah, gazze, gazze şeridi, ingiltere, ingiltere dışişleri bakanlığı
İngiltere: İsrail'in Refah'a saldırma olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz
İngiltere, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a bir saldırı düzenleme olasılığından derin endişe duyduğu açıklamasını yaparak İsrail'e sivilleri ve evleri koruma çağrısı yaptı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AA'nın konuya ilişkin sorusunu yanıtlayarak, "Gazze nüfusunun yarısının sığındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması açısından hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nın bulunduğu Refah'a bir askeri saldırı olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Sözcü, Gazze'de önceliğin çatışmalara acil insani ara verilmesi, yardımların bölgeye girmesi, esirlerin çıkarılması ve sürdürülebilir kalıcı ateşkes için çalışılması gerektiğini kaydetti.
Konuşmasında İsrail'e seslenen Sözcü, "Çok sayıda sivil bu çatışmada hayatını kaybetti. Tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeli. İsrail'in operasyonlarını askeri hedeflerle sınırlı tutmasını, sivillere zarar vermekten ve evleri tahrip etmekten kaçınmak konusunda daha fazla özen göstermesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.