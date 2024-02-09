https://sputniknews.com.tr/20240209/birlesmis-milletler-refahtaki-sivillerin-durumundan-ciddi-endise-duyuyoruz-1080586791.html
Birleşmiş Milletler: Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz
Birleşmiş Milletler: Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırı hazırlığıyla ilgili "Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz"... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T21:27+0300
2024-02-09T21:27+0300
2024-02-09T21:27+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
refah
gazze
gazze şeridi
stephane dujarric
birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, Refah'ta izdiham olduğunu ve yolların, temiz ve düz alan arayışındaki ailelerin çadırlarıyla dolduğunu belirtti.Dujarric, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerinin yoksunluğu nedeniyle önlenebilir hastalık ve ölümün yaygınlaştığını bildirdi."Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz" diyen Dujarric, sivillerin korunması gerektiğinin ve BM'nin zorla yerinden etmeye karşı olduğunun altını çizdi.Dujarric, "İnsanlar nereye gidecek?" sorusuna ise bunun çok geçerli bir soru olduğunu ancak cevap verebilecek konumda olmadıklarını dile getirdi.BM'nin sivilleri korumaya çalıştığını, sığınak ve tıbbi destek verdiğini aktaran Dujarric, "Ancak ağır silahlar ve toplardan korumamız mümkün değil" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240209/israil-basbakani-netanyahudan-orduya-refahi-tahliye-edin-talimati-1080583525.html
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, refah, gazze, gazze şeridi, stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm)
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, refah, gazze, gazze şeridi, stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm)
Birleşmiş Milletler: Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırı hazırlığıyla ilgili "Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, Refah'ta izdiham olduğunu ve yolların, temiz ve düz alan arayışındaki ailelerin çadırlarıyla dolduğunu belirtti.
Dujarric, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerinin yoksunluğu nedeniyle önlenebilir hastalık ve ölümün yaygınlaştığını bildirdi.
"Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz" diyen Dujarric, sivillerin korunması gerektiğinin ve BM'nin zorla yerinden etmeye karşı olduğunun altını çizdi.
Dujarric, "İnsanlar nereye gidecek?" sorusuna ise bunun çok geçerli bir soru olduğunu ancak cevap verebilecek konumda olmadıklarını dile getirdi.
BM'nin sivilleri korumaya çalıştığını, sığınak ve tıbbi destek verdiğini aktaran Dujarric, "Ancak ağır silahlar ve toplardan korumamız mümkün değil" ifadesini kullandı.