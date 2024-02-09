https://sputniknews.com.tr/20240209/birlesmis-milletler-refahtaki-sivillerin-durumundan-ciddi-endise-duyuyoruz-1080586791.html

Birleşmiş Milletler: Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler: Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırı hazırlığıyla ilgili "Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz"... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T21:27+0300

2024-02-09T21:27+0300

2024-02-09T21:27+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

refah

gazze

gazze şeridi

stephane dujarric

birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, Refah'ta izdiham olduğunu ve yolların, temiz ve düz alan arayışındaki ailelerin çadırlarıyla dolduğunu belirtti.Dujarric, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerinin yoksunluğu nedeniyle önlenebilir hastalık ve ölümün yaygınlaştığını bildirdi."Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz" diyen Dujarric, sivillerin korunması gerektiğinin ve BM'nin zorla yerinden etmeye karşı olduğunun altını çizdi.Dujarric, "İnsanlar nereye gidecek?" sorusuna ise bunun çok geçerli bir soru olduğunu ancak cevap verebilecek konumda olmadıklarını dile getirdi.BM'nin sivilleri korumaya çalıştığını, sığınak ve tıbbi destek verdiğini aktaran Dujarric, "Ancak ağır silahlar ve toplardan korumamız mümkün değil" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240209/israil-basbakani-netanyahudan-orduya-refahi-tahliye-edin-talimati-1080583525.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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