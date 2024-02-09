https://sputniknews.com.tr/20240209/evlilik-kredisi-basvurusu-ne-zaman-baslayacak-1080571297.html

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?

Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?

Evlilik kredisi için başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklanırken, ilk olarak deprem bölgesinde uygulanacağı belirtildi. Evlilik kredisi başvurusu... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T12:51+0300

2024-02-09T12:51+0300

2024-02-09T12:51+0300

ekonomi

evlilik

evlilik masrafları

evlilik teklifi

mahinur özdemir göktaş

recep tayyip erdoğan

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlere 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz olarak verilecek evlilik kredisi başvurularının başlayacağı tarihi açıkladı. Evlilik kredisi başvurusu ilk olarak deprem bölgesinde alınacak, ilerleyen dönemlerde ise Türkiye genelinde uygulanacak.Evlilik kredisi başvurusu ne zaman?Evlilik kredisi başvurusu 15 Şubat Perşembe gününden itibaren deprem bölgesinden alınmaya başlayacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubatta almaya başlayacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek" dedi.Aile gençlik fonu başlıyor2024 yılı yatırın planında 3 hizmet binasının temelini atmayı planladıklarını belirten Bakan Göktaş, "Depremden etkilenen kadınların hayatlarını yeniden kurmaları, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları ve bir yandan da rehabilitasyonlarına destek olmak amacıyla Kadın Kooperatifleri İş Atölyesi adı altında sosyal alanlar oluşturduk. Deprem sonrasında profesyonel bakıma ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz 312 yaşlı ve 978 engelli olmak üzere 1290 vatandaşımızı farklı illerdeki yatılı bakım kuruluşlarımıza yerleştirdik. Depremden etkilenen engelli bireylerin deprem sonrası günlük rutine dönüşlerini kolaylaştırmak için 6 Mola Evini hizmete açtık. Buradan bir müjdeyi de gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonunda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubatta almaya başlayacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Ayrıca bildiğiniz gibi geçtiğimiz ekim ayında Çocuk Evleri Sitemizin temellerini atmıştık. 2024 yatırım planımızda Adıyamanımız için, İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Konukevi olmak üzere 3 hizmet binamızın temelini atmayı planlıyoruz'' diye konuştu.Evlilik kredisi ne kadar?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız" dedi.Göktaş, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız" dedi. Göktaş, kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine de destek olacaklarını ifade ederek, "Fonun ilk uygulamasına deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız" diye konuştu.Evlilik kredisi şartları neler?Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada evlilik kredisi hakkında konuştu;Yaş sınırı olacak mı?Evlilik kredisi yaş sınırı olup olmadığı Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek ancak geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar yaş sınırının 18-27 arasında olacağı yönünde oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, gençlere evlilik kredisi verilmesi için kurulacak Aile ve Gençlik Bankası projesine ilişkin konuşan Bakan Göktaş, “Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclis’in tasarrufunda ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şu anda hazır. 18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis’te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış olmak gibi. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 4 yıl geri ödemesiz, sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak. Top Meclis’te, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240117/faizsiz-150-bin-tl-evlilik-kredisi-hazirliklarda-sona-gelindi-1079738675.html

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evleneceklere faizsiz 150 bin tl kredi: evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartlar neler ve kimler faydalanacak?