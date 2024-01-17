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Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi: 'Hazırlıklarda sona gelindi'
Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi: 'Hazırlıklarda sona gelindi'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarında sona... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T12:45+0300
2024-01-17T12:45+0300
türkiye
evlilik
kredi
masraf
evlilik masrafları
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu”yla ilgili açıklamalarda bulunan Göktaş, “Başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladık” dedi.Programa ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor.” ifadelerini kullandı.Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve kanun teklifi yasalaştı. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.Aile ve Gençlik Fonu'nun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240117/bakan-isikhan-net-konustu-bag-kur-prim-gunu-dusecek-mi-1079738189.html
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evlilik, kredi, masraf, evlilik masrafları, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
evlilik, kredi, masraf, evlilik masrafları, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi: 'Hazırlıklarda sona gelindi'

12:45 17.01.2024
© Sputnik / Евгений Одиноков / Multimedya arşivine gidinRusya'da evlilik
Rusya'da evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarında sona gelindiğini açıkladı. Göktaş, Başvuru sürecine dair hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu”yla ilgili açıklamalarda bulunan Göktaş, “Başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladık” dedi.
Programa ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor.” ifadelerini kullandı.
Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve kanun teklifi yasalaştı.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.

Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Aile ve Gençlik Fonu'nun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.
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