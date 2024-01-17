https://sputniknews.com.tr/20240117/bakan-isikhan-net-konustu-bag-kur-prim-gunu-dusecek-mi-1079738189.html

Bakan Işıkhan net konuştu: Bağ-Kur prim günü düşecek mi?

Bakan Işıkhan net konuştu: Bağ-Kur prim günü düşecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Orta... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T12:31+0300

2024-01-17T12:31+0300

2024-01-17T12:32+0300

ekonomi

vedat ışıkhan

bağ-kur

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Emeklilere ek zammın belli olmasının ardından Bağ-Kur'lunun gözü erken emeklilik fırsatı verecek düzenlemeye çevrildi.Dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.Ev kadınlarına prim desteğiBakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteğine dair "Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak." dedi.

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vedat ışıkhan, bağ-kur