Birleşmiş Milletler: Gazze Şeridi'nde 650 bin kişi evsiz kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Çiftçiler, üreticiler Avrupa'yı sarsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Türkiye nüfusu kırmızı alarm veriyor
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
13:41
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Avukat Gülel: 'Görünmediğini sanıyorlar. Blockchain izlenebilir bir sistem. Her yerde ayak izi var'
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yeni deprem riski olan yerler nereler?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Pulitzer ödüllü gazeteciden Kuzey Akım açıklaması: Kasıtlı olarak batırıldı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun işlediği suça ortak
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Nazi yardakçısının iade talebi Kanada makamlarına iletildi
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı iş insanı David Sacks, Biden’la alay etti: Çaresiz durumdalar
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
18:37
1 dk
SESLİ HABER
AB yüksek temsilcisi Borrell’den Ukrayna’ya net mesaj: Sihirli değneğim yok
18:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranı 2034’te yüzde 116’ya çıkacak
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus kurtarıcı: Türklerin deprem bölgesindeki yardımlaşması muhteşemdi
19:18
4 dk
SESLİ HABER
Fukuşima’daki radyoaktif sızıntı endişe uyandırdı
19:27
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı gazeteci: Seferberlik Ukrayna ordusu ile sivillerin arasını açtı
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türk yönetimi, ABD tehditleri sebebiyle taviz verme niyetinde değil
20:12
3 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yarısından fazlası, Biden’ın zihinsel olarak çöktüğünü düşünüyor
20:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den itiraf: Irak, hava saldırısı konusunda bilgilendirilmedi
20:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'2300-2400'lü yıllarda dünya artık yaşanmaz hale gelecek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
ABD, F-16 sözünü tutacak mı?
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Türkiye ziyareti, Putin için öncelikli yere sahip
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
14 Şubat Sevgililer Günü için: Tarihin en iyi aşk filmleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Arjantin’e ‘Ukrayna’ uyarısı: Kabul edilemez
15:10
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Rusya Devlet Başkanı Putin’den çatışmaları müzakereyle çözme mesajı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’ın Rusya'da Snowden ve Reade ile görüştüğü iddia edildi
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisi: NATO, Rusya'nın üyeliği konusunu değerlendirdi
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Batı, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor
18:33
1 dk
Canlı
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin, X’te en çok konuşulanlar listesine girdi
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Amerikalı yetkililer, Rus uçağının Patriot ile vurulduğunu kabul etti
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in askerler arasındaki lakabı ‘kasap’
20:03
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale96.1
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240209/birlesmis-milletler-gazze-seridinde-650-bin-kisi-evsiz-kaldi-1080575854.html
Birleşmiş Milletler: Gazze Şeridi'nde 650 bin kişi evsiz kaldı
Birleşmiş Milletler: Gazze Şeridi'nde 650 bin kişi evsiz kaldı
OCHA tarafından Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında yayımlanan günlük raporda, bölgede yaşanan yıkıma ilişkin bilgi verildi. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T16:10+0300
2024-02-09T16:10+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)
ocha
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1a/1078955049_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ca47e907f991301099345444df12393a.jpg
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 650 bin kişinin evsiz kaldığını bildirdi.Gazze'de yerinden edilmiş 100 bin ailenin kışlık çadıra ihtiyaç duyduğuna işaret edilen raporda, İsrail'in Gazze'deki konutları hedef alan saldırıları nedeniyle bölgede temizlenmesi gereken 12 milyon ton enkaz oluştuğu belirtildi.Raporda, "650 binden fazla kişinin dönecek evinin olmadığı tahmin ediliyor. Çok sayıda kişi de oluşan alt yapı hasarı ve patlayıcı kalıntılarının yarattığı riskler nedeniyle evlerine dönemeyecek" ifadesine yer verildi.İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi zorla yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin bir çoğu, Gazze'nin güneyinde yer alan ve son günlerde İsrail'in saldırı başlatma sinyalleri verdiği Refah bölgesine sığındı. Refah'a sığınan sivillerin bir çoğu, kalacak yer bulamadıkları için derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 70 bin evin tamamen yıkıldığını, 290 bin evin de kısmen zarar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240209/rusyadan-uyari-gazzenin-ardindan-dunyada-yeni-bir-sicak-nokta-ortaya-cikabilir-1080575620.html
gazze
gazze şeridi
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1a/1078955049_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2a5bee541e4f4992df074c15ee1296f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), ocha, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), ocha, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu

Birleşmiş Milletler: Gazze Şeridi'nde 650 bin kişi evsiz kaldı

16:10 09.02.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISSBirleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
Abone ol
OCHA tarafından Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında yayımlanan günlük raporda, bölgede yaşanan yıkıma ilişkin bilgi verildi.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 650 bin kişinin evsiz kaldığını bildirdi.
Gazze'de yerinden edilmiş 100 bin ailenin kışlık çadıra ihtiyaç duyduğuna işaret edilen raporda, İsrail'in Gazze'deki konutları hedef alan saldırıları nedeniyle bölgede temizlenmesi gereken 12 milyon ton enkaz oluştuğu belirtildi.
Raporda, "650 binden fazla kişinin dönecek evinin olmadığı tahmin ediliyor. Çok sayıda kişi de oluşan alt yapı hasarı ve patlayıcı kalıntılarının yarattığı riskler nedeniyle evlerine dönemeyecek" ifadesine yer verildi.
İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi zorla yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin bir çoğu, Gazze'nin güneyinde yer alan ve son günlerde İsrail'in saldırı başlatma sinyalleri verdiği Refah bölgesine sığındı. Refah'a sığınan sivillerin bir çoğu, kalacak yer bulamadıkları için derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 70 bin evin tamamen yıkıldığını, 290 bin evin de kısmen zarar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini bildirmişti.
Gazze Şeridi Filistin halkı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Rusya'dan uyarı: Gazze'nin ardından dünyada yeni bir sıcak nokta ortaya çıkabilir
15:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала