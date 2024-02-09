https://sputniknews.com.tr/20240209/birlesmis-milletler-gazze-seridinde-650-bin-kisi-evsiz-kaldi-1080575854.html
Birleşmiş Milletler: Gazze Şeridi'nde 650 bin kişi evsiz kaldı
Birleşmiş Milletler: Gazze Şeridi'nde 650 bin kişi evsiz kaldı
OCHA tarafından Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında yayımlanan günlük raporda, bölgede yaşanan yıkıma ilişkin bilgi verildi. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T16:10+0300
2024-02-09T16:10+0300
2024-02-09T16:10+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)
ocha
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 650 bin kişinin evsiz kaldığını bildirdi.Gazze'de yerinden edilmiş 100 bin ailenin kışlık çadıra ihtiyaç duyduğuna işaret edilen raporda, İsrail'in Gazze'deki konutları hedef alan saldırıları nedeniyle bölgede temizlenmesi gereken 12 milyon ton enkaz oluştuğu belirtildi.Raporda, "650 binden fazla kişinin dönecek evinin olmadığı tahmin ediliyor. Çok sayıda kişi de oluşan alt yapı hasarı ve patlayıcı kalıntılarının yarattığı riskler nedeniyle evlerine dönemeyecek" ifadesine yer verildi.İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi zorla yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin bir çoğu, Gazze'nin güneyinde yer alan ve son günlerde İsrail'in saldırı başlatma sinyalleri verdiği Refah bölgesine sığındı. Refah'a sığınan sivillerin bir çoğu, kalacak yer bulamadıkları için derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 70 bin evin tamamen yıkıldığını, 290 bin evin de kısmen zarar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240209/rusyadan-uyari-gazzenin-ardindan-dunyada-yeni-bir-sicak-nokta-ortaya-cikabilir-1080575620.html
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birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), ocha, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), ocha, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
Birleşmiş Milletler: Gazze Şeridi'nde 650 bin kişi evsiz kaldı
OCHA tarafından Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında yayımlanan günlük raporda, bölgede yaşanan yıkıma ilişkin bilgi verildi.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 650 bin kişinin evsiz kaldığını bildirdi.
Gazze'de yerinden edilmiş 100 bin ailenin kışlık çadıra ihtiyaç duyduğuna işaret edilen raporda, İsrail'in Gazze'deki konutları hedef alan saldırıları nedeniyle bölgede temizlenmesi gereken 12 milyon ton enkaz oluştuğu belirtildi.
Raporda, "650 binden fazla kişinin dönecek evinin olmadığı tahmin ediliyor. Çok sayıda kişi de oluşan alt yapı hasarı ve patlayıcı kalıntılarının yarattığı riskler nedeniyle evlerine dönemeyecek" ifadesine yer verildi.
İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi zorla yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin bir çoğu, Gazze'nin güneyinde yer alan ve son günlerde İsrail'in saldırı başlatma sinyalleri verdiği Refah bölgesine sığındı. Refah'a sığınan sivillerin bir çoğu, kalacak yer bulamadıkları için derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 70 bin evin tamamen yıkıldığını, 290 bin evin de kısmen zarar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini bildirmişti.