https://sputniknews.com.tr/20240209/besiktasin-yeni-transferi-muci-istanbula-geldi-bu-efsane-kulubun-parcasi-olmak-paha-bicilmez-1080581592.html

Beşiktaş'ın yeni transferi Muci, İstanbul'a geldi: 'Bu efsane kulübün parçası olmak paha biçilmez'

Beşiktaş'ın yeni transferi Muci, İstanbul'a geldi: 'Bu efsane kulübün parçası olmak paha biçilmez'

Beşiktaş'ın yeni transferi 22 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muci, İstanbul'a geldi. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T18:35+0300

2024-02-09T18:35+0300

2024-02-09T18:35+0300

spor

beşiktaş

transfer

futbol

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Arnavut orta saha oyuncusu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile birlikte özel uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi.Ernest Muci de Beşiktaş'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:Beşiktaş atkısıyla görüntü veren Muci, havalimanına gelen taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.'Üçüncü, dördüncü transferler artık yazın'Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Yücel de yeni transferlerine güvendiklerini belirterek, "Kulübümüze 'hoş geldin' diyoruz. Geç olsun güç olmasın. Taraftarlarımızın fazla sabrını zorladık ama günün sonunda güzel bitirdik. Transferin biri geldi ikincisi yolda. Şu an uçakta, hayırlı uğurlu olsun. Bize güvenen bizi eleştiren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum çünkü bizi zorluyorlar. Beşiktaş taraftarı her şeyi hak ediyor. Üçüncü, dördüncü transferler artık yazın." şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240209/besiktas-musrati-ve-muciyi-tffye-bildirdi-1080574336.html

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beşiktaş, transfer, futbol