https://sputniknews.com.tr/20240209/besiktas-musrati-ve-muciyi-tffye-bildirdi-1080574336.html
Beşiktaş, Musrati ve Muci'yi TFF'ye bildirdi
Beşiktaş, Musrati ve Muci'yi TFF'ye bildirdi
Beşiktaş, ara transferin son gününde Al Musrati ve Ernest Muci'yi TFF'ye bildirdi. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T14:56+0300
2024-02-09T14:56+0300
2024-02-09T14:56+0300
spor
beşiktaş
transfer
futbolcu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078176191_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_49ca69afa06a602fd93a9e4d35619b8f.jpg
Beşiktaş transferin son gününde hareketli saatler geçiriyor.Siyah-beyazlılar Braga'nın ön liberosu Al Musrati ve Legia Varşova'nın 10 numarası Ernest Muci'nin transferleri için TFF'de lisans kaydı açtırdı.2 futbolcunun İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240205/besiktas-ayrilik-kararini-duyurdu-1080430654.html
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beşiktaş, transfer, futbolcu
beşiktaş, transfer, futbolcu
Beşiktaş, Musrati ve Muci'yi TFF'ye bildirdi
Beşiktaş, ara transferin son gününde Al Musrati ve Ernest Muci'yi TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş transferin son gününde hareketli saatler geçiriyor.
Siyah-beyazlılar Braga'nın ön liberosu Al Musrati ve Legia Varşova'nın 10 numarası Ernest Muci'nin transferleri için TFF'de lisans kaydı açtırdı.
2 futbolcunun İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.