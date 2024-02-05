https://sputniknews.com.tr/20240205/besiktas-ayrilik-kararini-duyurdu-1080430654.html

Beşiktaş ayrılık kararını duyurdu

Beşiktaş ayrılık kararını duyurdu

Beşiktaş, genç oyuncusu Emrecan Bulut'un sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olduğunu açıkladı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T15:29+0300

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spor

beşiktaş

transfer

ayrılık

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Beşiktaş, ara transfer döneminde Emrecan Bulut'un Ümraniyespor'a transfer olduğunu açıkladı.Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur." ifadeleri yer aldı.21 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda forma şansı bulamadı.

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beşiktaş, transfer, ayrılık