https://sputniknews.com.tr/20240205/besiktas-ayrilik-kararini-duyurdu-1080430654.html
Beşiktaş ayrılık kararını duyurdu
Beşiktaş ayrılık kararını duyurdu
Beşiktaş, genç oyuncusu Emrecan Bulut'un sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olduğunu açıkladı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T15:29+0300
2024-02-05T15:29+0300
2024-02-05T15:29+0300
spor
beşiktaş
transfer
ayrılık
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Beşiktaş, ara transfer döneminde Emrecan Bulut'un Ümraniyespor'a transfer olduğunu açıkladı.Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur." ifadeleri yer aldı.21 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda forma şansı bulamadı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/galatasaraydan-transfer-edilen-sacha-boey-ilk-macina-cikti-bayern-munih-kazandi-1080355391.html
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beşiktaş, transfer, ayrılık
beşiktaş, transfer, ayrılık
Beşiktaş ayrılık kararını duyurdu
Beşiktaş, genç oyuncusu Emrecan Bulut'un sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş, ara transfer döneminde Emrecan Bulut'un Ümraniyespor'a transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur." ifadeleri yer aldı.
21 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda forma şansı bulamadı.