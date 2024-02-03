https://sputniknews.com.tr/20240203/galatasaraydan-transfer-edilen-sacha-boey-ilk-macina-cikti-bayern-munih-kazandi-1080355391.html
Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey ilk maçına çıktı: Bayern Münih kazandı
Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey ilk maçına çıktı: Bayern Münih kazandı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 20. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yendi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T21:30+0300
2024-02-03T21:30+0300
2024-02-03T21:30+0300
spor
sacha boey
bayern münih
bundesliga
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Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Aleksandar Pavlovic, 70. dakikada Harry Kane ve 86. dakikada Matthijs de Ligt attı. Konuk takımın tek golü, 35. dakikada Nico Elvedi'den geldi.Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey, 62. dakikada oyuna girerek Bayern Münih formasıyla ilk maçına çıktı.Lider Bayer Leverkusen ise Darmstadt 98 deplasmanında Nathan Tella'nın 33 ve 52. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.Bundesliga'da Bayer Leverkusen, 52 puanla zirvedeki yerini korudu. Bayern Münih ise liderin iki puan gerisinde takibini sürdürdü.
https://sputniknews.com.tr/20240128/sacha-boey-bayern-munihe-transfer-oldu-galatasarayin-alacagi-ucret-aciklandi-1080115863.html
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sacha boey, bayern münih, bundesliga
sacha boey, bayern münih, bundesliga
Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey ilk maçına çıktı: Bayern Münih kazandı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 20. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yendi.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Aleksandar Pavlovic, 70. dakikada Harry Kane ve 86. dakikada Matthijs de Ligt attı. Konuk takımın tek golü, 35. dakikada Nico Elvedi'den geldi.
Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey, 62. dakikada oyuna girerek Bayern Münih formasıyla ilk maçına çıktı.
Lider Bayer Leverkusen ise Darmstadt 98 deplasmanında Nathan Tella'nın 33 ve 52. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.
Bundesliga'da Bayer Leverkusen, 52 puanla zirvedeki yerini korudu. Bayern Münih ise liderin iki puan gerisinde takibini sürdürdü.