https://sputniknews.com.tr/20240203/galatasaraydan-transfer-edilen-sacha-boey-ilk-macina-cikti-bayern-munih-kazandi-1080355391.html

Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey ilk maçına çıktı: Bayern Münih kazandı

Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey ilk maçına çıktı: Bayern Münih kazandı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 20. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yendi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T21:30+0300

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spor

sacha boey

bayern münih

bundesliga

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Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Aleksandar Pavlovic, 70. dakikada Harry Kane ve 86. dakikada Matthijs de Ligt attı. Konuk takımın tek golü, 35. dakikada Nico Elvedi'den geldi.Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey, 62. dakikada oyuna girerek Bayern Münih formasıyla ilk maçına çıktı.Lider Bayer Leverkusen ise Darmstadt 98 deplasmanında Nathan Tella'nın 33 ve 52. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.Bundesliga'da Bayer Leverkusen, 52 puanla zirvedeki yerini korudu. Bayern Münih ise liderin iki puan gerisinde takibini sürdürdü.

https://sputniknews.com.tr/20240128/sacha-boey-bayern-munihe-transfer-oldu-galatasarayin-alacagi-ucret-aciklandi-1080115863.html

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sacha boey, bayern münih, bundesliga