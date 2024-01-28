https://sputniknews.com.tr/20240128/sacha-boey-bayern-munihe-transfer-oldu-galatasarayin-alacagi-ucret-aciklandi-1080115863.html

Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer oldu: Galatasaray'ın alacağı ücret açıklandı

Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer oldu: Galatasaray'ın alacağı ücret açıklandı

Galatasaray, Sacha Boey'un transferi için 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. 28.01.2024, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

transfer

sacha boey

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Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Sacha Boey'u rekor bedelle Almanya'nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih'e gönderdi.Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, savunmanın sağında görev yapan Boey'un transferi için Bayern Münih ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30 milyon avro olup Bayern Münih, şirketimize net 5 milyon avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Bayern Münih gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir. Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup Bayern Münih, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek karın yüzde 50'sini şirketimize ödeyecektir." denildi.Sacha Boey, Bayern Münih'e transferiyle Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.Alman kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Fransız futbolcu, 2,5 sezonluk Galatasaray kariyerinde 83 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.

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galatasaray, transfer, sacha boey