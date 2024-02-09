https://sputniknews.com.tr/20240209/alman-basini-nato-kieve-silah-sevkiyatinin-koordinasyonunu-ustlenmek-istiyor-1080586930.html
Alman basını: NATO, Kiev'e silah sevkiyatının koordinasyonunu üstlenmek istiyor
Alman basını: NATO, Kiev'e silah sevkiyatının koordinasyonunu üstlenmek istiyor
Handelsblatt gazetesi, NATO’nun Ukrayna'ya silah tedarikinin koordinasyonunu devralmaya yönelik planlar hazırladığını öne sürdü. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T21:34+0300
2024-02-09T21:34+0300
2024-02-09T21:34+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
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jake sullivan
nato
abd
donald trump
jens stoltenberg
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Alman Handelsblatt gazetesinin kaynaklarına dayandırdırarak verdiği haberinde, NATO’nun Ukrayna'ya yardımın bir ittifak programı değil, her üye ülkenin egemen kararı ve Kiev ile ikili anlaşmalar meselesi olduğunu sürekli vurgulamış olmasına rağmen, şimdi kendisini Washington'daki olası bir iktidar değişikliğinden korumak için, Ukrayna'ya silah tedarikinin koordinasyonunu üstlenmek istediği belirtildi.NATO liderliğinin, Ukrayna Temas Grubu olarak da bilinen Ramstein formatının NATO yapılarına entegre edilmesinin ve böylece kendisini Washington'daki olası bir iktidar değişikliğinden korumayı düşündüğüne vurgu yapılan haberde, bu hafta NATO üyesi ülkeler arasında ilk kez böyle bir olasılığın konuşulduğu kaydedildi.Haberde, Batılı diplomat ve hükümet yetkililerine atıfla, "NATO içinde köklü bir değişim başlıyor: Batı savunma ittifakı Ukrayna'ya silah tedarikinin koordinasyonunu devralmaya yönelik planlar hazırlıyor” ifadelerine yer verildi.Kuzey Atlantik İttifakı'nda, eski devlet başkanı Donald Trump'ın kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerini kazanması durumunda Washington'un Kiev'e silah sağlamaya devam edeceğine dair tereddütün artğına vurgu yapıldı.Entegrasyon planının, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından geliştirildiği bilgisine yer verilen haberde, Alman hükümetinin bu girişime ‘NATO'nun Rusya'ya karşı savaş başlattığı’ anlamına gelebileceği için şüpheyle yaklaştığı kaydedildi.Girişimin Doğu Avrupa ülkelerinin hükümetleri tarafından da desteklendiği ancak bunların hangi ülkeler olduğu belirtilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20240207/basbakan-scholz-almanya-ukraynaya-tek-basina-yardim-edecek-kadar-buyuk-degil-1080520348.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, almanya, jake sullivan, nato, abd, donald trump, jens stoltenberg
ukrayna, ukrayna ordusu, almanya, jake sullivan, nato, abd, donald trump, jens stoltenberg
Alman basını: NATO, Kiev'e silah sevkiyatının koordinasyonunu üstlenmek istiyor
Handelsblatt gazetesi, NATO’nun Ukrayna'ya silah tedarikinin koordinasyonunu devralmaya yönelik planlar hazırladığını öne sürdü.
Alman Handelsblatt gazetesinin kaynaklarına dayandırdırarak verdiği haberinde, NATO’nun Ukrayna'ya yardımın bir ittifak programı değil, her üye ülkenin egemen kararı ve Kiev ile ikili anlaşmalar meselesi olduğunu sürekli vurgulamış olmasına rağmen, şimdi kendisini Washington'daki olası bir iktidar değişikliğinden korumak için, Ukrayna'ya silah tedarikinin koordinasyonunu üstlenmek istediği belirtildi.
NATO liderliğinin, Ukrayna Temas Grubu olarak da bilinen Ramstein formatının NATO yapılarına entegre edilmesinin ve böylece kendisini Washington'daki olası bir iktidar değişikliğinden korumayı düşündüğüne vurgu yapılan haberde, bu hafta NATO üyesi ülkeler arasında ilk kez böyle bir olasılığın konuşulduğu kaydedildi.
Haberde, Batılı diplomat ve hükümet yetkililerine atıfla, "NATO içinde köklü bir değişim başlıyor: Batı savunma ittifakı Ukrayna'ya silah tedarikinin koordinasyonunu devralmaya yönelik planlar hazırlıyor” ifadelerine yer verildi.
Kuzey Atlantik İttifakı'nda, eski devlet başkanı Donald Trump'ın kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerini kazanması durumunda Washington'un Kiev'e silah sağlamaya devam edeceğine dair tereddütün artğına vurgu yapıldı.
Entegrasyon planının, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından geliştirildiği bilgisine yer verilen haberde, Alman hükümetinin bu girişime ‘NATO'nun Rusya'ya karşı savaş başlattığı’ anlamına gelebileceği için şüpheyle yaklaştığı kaydedildi.
Girişimin Doğu Avrupa ülkelerinin hükümetleri tarafından da desteklendiği ancak bunların hangi ülkeler olduğu belirtilmedi.