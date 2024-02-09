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‘Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı kesinleşti’
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https://sputniknews.com.tr/20240209/alkolikler-ve-ayiklar-icin-en-iyi-sehirler-siralandi-listede-turkiyede-bir-sehir-de-var-1080584375.html
'Alkolikler ve ayıklar' için en iyi şehirler sıralandı: Listede Türkiye'den bir şehir de var
'Alkolikler ve ayıklar' için en iyi şehirler sıralandı: Listede Türkiye'den bir şehir de var
Dünyaca ünlü seyahat platformu Holidu, yakın zamanda yaptığı bir araştırmada alkollü ve alkolsüz gezebilebilecek en iyi şehirleri sıraladı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Dünyaca ünlü seyahat platformu Holidu, yakın zamanda yaptığı bir araştırmada 'dünyanın en çok içki tüketen kentleri' listesini yayınladı. Araştırmaya göre bu sıralama, şehirdeki gece geç saatlere kadar süren etkinliklerin sayısına ve son 30 gün içinde içki tüketen kent sakinlerinin oranına göre düzenlendi. Geçen yıllarda dünyanın en çok içki tüketen kentleri listesinde birinci sırada yer alan İrlanda'nın başkenti Dublin, liderliği elinden kaptırdı. Araştırmada ayrıca, İrlanda nüfusunun yüzde 81,3 gibi şaşırtıcı bir oranının alkol kullandığını ve bu oranın analiz edilen ülkeler arasında en yüksek oran olduğu belirtildi. Kişi başına 481 biraDünya'da kişi başına 481 birayla en çok içki tüketilen Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag, Dublin'i geride bırakarak zirveye yerleşti. Prag'da TripAdvisor'da yer alan 'yapılacak şeyler' listesinin neredeyse %19'u, ikonik pub gezintilerinden ortaçağ kokteyl barlarına kadar alkol içeriyor. Berlin ise listede üçüncü sırada yer alırken, her beş Alman vatandaşından dördünün ortalama 4,52 Euro'ya alkol aldığı belirtildi.Son on yılda AB'nin büyük bölümünde içki içme oranı azalırken, en büyük düşüşler İrlanda, Litvanya, Yunanistan ve İspanya'da yaşandı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan bir rapor, Letonya'nın 2020 yılında yetişkin başına 12,1 litre alkol ile en yüksek orana sahip olduğunu ortaya koydu. Çek Cumhuriyeti 11.6 litre ile ikinci, Litvanya 11.4 litre ile üçüncü sırada yer aldı.Alkolsüz gezilebilecek en iyi 15 şehir arasında İstanbul da yer aldıListeye göre alkol içme oranı en az olan ve en keyifli gezilecek şehirler şunlar:
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dünya, gezi, alkol, bira, sarhoş, istanbul
dünya, gezi, alkol, bira, sarhoş, istanbul

'Alkolikler ve ayıklar' için en iyi şehirler sıralandı: Listede Türkiye'den bir şehir de var

20:06 09.02.2024 (güncellendi: 20:17 09.02.2024)
© Fotoğraf : Holly Barber / 2020 National Geographic Traveller Photography Competition2020 National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları
2020 National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© Fotoğraf : Holly Barber / 2020 National Geographic Traveller Photography Competition
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Dünyaca ünlü seyahat platformu Holidu, yakın zamanda yaptığı bir araştırmada alkollü ve alkolsüz gezebilebilecek en iyi şehirleri sıraladı.
Dünyaca ünlü seyahat platformu Holidu, yakın zamanda yaptığı bir araştırmada 'dünyanın en çok içki tüketen kentleri' listesini yayınladı. Araştırmaya göre bu sıralama, şehirdeki gece geç saatlere kadar süren etkinliklerin sayısına ve son 30 gün içinde içki tüketen kent sakinlerinin oranına göre düzenlendi.
Geçen yıllarda dünyanın en çok içki tüketen kentleri listesinde birinci sırada yer alan İrlanda'nın başkenti Dublin, liderliği elinden kaptırdı. Araştırmada ayrıca, İrlanda nüfusunun yüzde 81,3 gibi şaşırtıcı bir oranının alkol kullandığını ve bu oranın analiz edilen ülkeler arasında en yüksek oran olduğu belirtildi.

Kişi başına 481 bira

Dünya'da kişi başına 481 birayla en çok içki tüketilen Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag, Dublin'i geride bırakarak zirveye yerleşti. Prag'da TripAdvisor'da yer alan 'yapılacak şeyler' listesinin neredeyse %19'u, ikonik pub gezintilerinden ortaçağ kokteyl barlarına kadar alkol içeriyor.
Berlin ise listede üçüncü sırada yer alırken, her beş Alman vatandaşından dördünün ortalama 4,52 Euro'ya alkol aldığı belirtildi.
Son on yılda AB'nin büyük bölümünde içki içme oranı azalırken, en büyük düşüşler İrlanda, Litvanya, Yunanistan ve İspanya'da yaşandı.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan bir rapor, Letonya'nın 2020 yılında yetişkin başına 12,1 litre alkol ile en yüksek orana sahip olduğunu ortaya koydu. Çek Cumhuriyeti 11.6 litre ile ikinci, Litvanya 11.4 litre ile üçüncü sırada yer aldı.

Alkolsüz gezilebilecek en iyi 15 şehir arasında İstanbul da yer aldı

Listeye göre alkol içme oranı en az olan ve en keyifli gezilecek şehirler şunlar:
1.
Muscat, Oman
2.
Abu Dhabi, BAE
3.
Marakeş, Fas
4.
Jakarta, Endonezya
5.
Dubai, BAE
6.
Dakar, Senegal
7.
San Jose, Kosta Rica
8.
Kuala Lumpur, Malezya
9.
Pokhara, Nepal
10.
Yangon, Myanmar
11.
Kathmandu, Nepal
12.
İstanbul, Türkiye
Bira - Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
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