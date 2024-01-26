https://sputniknews.com.tr/20240126/uzman-beyni-etkiliyor-diyerek-uyardi-ayni-gece-1-kadehten-fazla-alkol-tuketilmemeli-1080064154.html

Uzman 'beyni etkiliyor' diyerek uyardı: 'Aynı gece 1 kadehten fazla alkol tüketilmemeli'

Uzman 'beyni etkiliyor' diyerek uyardı: 'Aynı gece 1 kadehten fazla alkol tüketilmemeli'

Sağlık ve zindelik koçu James Swanwick ile Yardımcı Doç. Dr. Remi Daviet, bir gecede iki ya da üç kadeh alkollü içki içenleri, beyni etkilemesi nedeniyle... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T13:16+0300

2024-01-26T13:16+0300

2024-01-26T13:16+0300

yaşam

alkol

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Pennsylvania Üniversitesi'nde 2022 yılında yapılan ve 36 bin kişinin katıldığı bir araştırmaya atıfta bulunan sağlık ve zindelik koçu James Swanwick, gecede iki ya da üç alkollü içecek içmenin iyi bir fikir olmadığını söyledi.Bilim insanlarına göre bu çalışma, alkolün beyin için gerçekten iyi olmadığını, ağır alkol tüketicilerinin beyinlerinin boyutu ve yapısının bilişsel bozuklukları olan kişilerin zihinlerine benzediğini açıkça ortaya koyuyor.Bununla birlikte, ağır alkol tüketmeyenler bile dikkatli olmalı. Çünkü bulgular hafif ila orta derecede alkol tüketenlerin bile beyinlerinin boyutunda bir küçülme olduğu sonucuna varıyor.Tabii ki uzmanlar, ne kadar çok alkol alırsanız etkilerin o kadar kötü olacağına dikkat çekse de; gecede bir kadeh içki bile yeterince zaman geçtikten sonra bazı fark edilebilir sonuçlara yol açıyor. Dolayısıyla bu çalışmaya göre, gecede iki ya da üç kadeh içiyor ve bunun makul bir ölçülülük olduğunu düşünüyor olsanız, alkolün yine de size zarar vereceğini unutmamalısınız.Yardımcı Doç. Dr. Remi Daviet, çalışmanın aynı günde birden fazla içki içmenin çok daha kötü olduğuna işaret ederek uyardı. Daviet'e göre, her bir içki kadehi, ondan önce gelenden daha fazla etkiye sahip olabilir. Sağlık kurallarına göre, her gece tek bir bira bardağından fazla içki tüketilmemeli.Alkollü bir şekilde uyumak kaliteli bir uykuya sebep olmazUzmanlar, ilk olarak alkol aldıktan sonraki gecenin uyku kalitesinden bahsediyor. Örneğin, birkaç kadeh şarap içtikten sonraki uyku kalitesi ile normal uyku kalitesi arasındaki fark bulunuyor çünkü alkolün sağladığı uykunun 'kaliteli bir uyku olmadığı' belirtiliyor. Bu nedenle alkol tüketimi sonrası uzun saatler uyunsa dahi birçok insan kendini yorgun hissediyor.Baş ağrısının sebebinin ise vazokonstriksiyondan kaynaklandığı belirtiliyor. Diğer bir deyişle, alkol sonrası kan damarları daralıyor ve bir geri tepkime yaratıyor, bu nedenle de baş ağrısı oluşuyor. Ayrıca, alkolün sebebiyle kılcal damarların genişlemesiyle de gözler şişiyor.Buna ek olarak alkolün diüretik oluşunun vücutta su kaybına neden oluyor. Bundandır ki, sabah ilk yapılacak işlerden birisi olarak bol bol su içilmeli, hatta mümkünse uyumadan cilde yoğun nem içeren bir krem, uyandıktan sonra ise yüze anti aging etkisi olan bir krem uygulamak yardımcı olabilir.Hangover sonrası sert bir kahve iyi bir fikir olmayabilirHer ne kadar sert bir kahve hangover’ı toparlar gibi düşünülse de, uzmanlar kahvenin su kaybına yardım ettiğini belirterek bunu pek tavsiye etmiyor. Alkol sonrası reaksiyon veren damarlar, aynı şekilde terleyerek uyanmanıza da yol açabiliyor. Bu nedenle iyi bir duş almak, uzmanlar tarafından çözüm önerisi olarak sayılıyor.Eğer 1 Ocak gününe sportif bir şekilde başlamayı kafaya koyduysanız, dikkatli olmanız öneriliyor. Vücut dengesi, baş ağrısı ve bu gibi olumsuz etkiler bir yana, terlemek ve ağır spor yapmak sizi sakatlayabileceği gibi sağlık sorunlarına da yol açabilir.Peki, ne yapılmalı?Hangover yaşamak istemeyenlere ilk öneri tabi ki de 'abartmadan için' olsa da, hali hazırda içenler için birkaç yardımcı olacak çözüm var. Bunlardan bazıları mideyi yatıştıracak ve toksinleri atmaya yardımcı olacak bitki çaylarını içine bir dilim limon koyarak tüketmek olabilir. Ayrıca papatya, rezene, adaçayı kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.Bununla birlikte, muz hem iyi bir enerji kaynağıdır, hem de içerdiği potasyumla yenilenmenizi ve midenizin yatışmasını sağlar. Gün içinde ise uzmanlar, alkol nedeniyle hali hazırda hassas olan mideyi ağır karbonhidratlarla doldurmamanız gerektiğini söylüyor.Tabii ki mümkünse, toksinlerden arınmak için sauna veya buhar banyosu yapabilirsiniz fakat bol bol su tüketmeyi kesinlikle unutmayın. Son olarak ise ayran ve soda karışımını da vücudun kendini toparlamasına yardımcı olabilir.

https://sputniknews.com.tr/20240126/evinizde-hic-tahmin-etmediginiz-yerlerde-gizleniyor-vucuttaki-isaretler-varliginin-kaniti-olabilir-1080056999.html

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