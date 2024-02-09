https://sputniknews.com.tr/20240209/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-kayip-cocuklar-aciklamasi-1080571489.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'kayıp çocuklar' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'kayıp çocuklar' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından "Bu bir kayıp çocuk ihbarıdır" başlığıyla yapılan paylaşımın gerçeği yansıtmadığını ve... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T13:13+0300

2024-02-09T13:13+0300

2024-02-09T13:13+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

kayıp

yalanlama

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103217/57/1032175728_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_59a2f4026636375737c38aa0031f411e.jpg

Bakanlıktan, bir sosyal medya hesabındaki "Bu bir kayıp çocuk ihbarıdır" paylaşımına ilişkin açıklama yapıldı.Paylaşıma konu olan çocuklarla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı, çocukların halihazırda devlet koruması altında bulunduğu ve kayıp olmadığı belirtilen açıklamada, aile üyeleriyle ilgili yapılan klinik değerlendirme sonucu, mahkeme tarafından çocukların koruma altına alınması ve gizlilik kararı verildiği kaydedildi.Bu kararın, çocukların üstün yararı göz önünde bulundurularak alındığı, onların psikolojik ve fizyolojik sağlıklarının öncelendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231219/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-yargi-dizisini-rtuke-sikayet-etti-1078596560.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, kayıp, yalanlama